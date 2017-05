Djokovič cítil potrebu zmeny, “rozchod” s Vajdom sa udial v dobrom duchu

MADRID 9. mája (WebNoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič nezabudol, ako udierať do loptičky, ale už cítil potrebu zmeny. Vyhlásil to pred svojím vstupom do antukového turnaja v Madride a po piatkovom oznámení konca spolupráce s jadrom realizačného štábu vrátane slovenského hlavného kouča Mariána Vajdu.

“Nebolo to jednoduché rozhodnutie – ani pre mňa, ani pre tím. Všetci sme to však vnímali tak, že nastal čas na novú kapitolu. Bol to spoločný verdikt. V ostatných mesiacoch sme tomu dali poslednú šancu. Diskutovali sme o budúcnosti už na sklonku predchádzajúcej sezóny, ale ešte sme sa snažili, aby veci fungovali, teraz načim pohnúť sa ďalej,” povedal čoskoro 30-ročný Djokovič (nar. 22. mája 1987 v Belehrade).

“Rozchod sa udial v dobrom duchu. Nemôžem byť dostatočne vďačný za obete, ktoré priniesli, a za ich profesionalizmus, oddanosť a priateľstvo,” zdôraznil “Nole” Djokovič, ktorý Vajdu opakovane označil za svojho druhého otca, boli spolu od leta 2006. Srb zavŕšil aj kooperáciu s kondičným trénerom Gebhardom Philom Gritschom a fyzioterapeutom Miljanom Amanovičom.

Život prináša výzvy

“V ostatných šiestich mesiacoch som nedosahoval práve skvelé výsledky. Napospol sme v zázemí registrovali potrebu robiť to trochu inak. Som v pohode a ako vždy nadšený a motivovaný zo súperenia na najvyššej úrovni. Uvidíme, k čomu to povedie,” vyhlásil 12-násobný grandslamový šampión Djokovič, ktorý v stredu v 2. kole v španielskej metropole bude čeliť 31-ročnému domácemu držiteľovi voľnej karty Nicolásovi Almagrovi (76.). S bývalým 9. mužom hodnotenia má bilanciu 4:1, pričom jediný nezdar pochádza už z roku 2004.

“Život prináša výzvy. Namiesto odmietania a vyhýbania sa snažím konfrontovať sa s nimi a vítať ich. V rámci toho sa chcem stávať lepším človekom aj tenistom. Neviem, ako dlho potrvá ten proces, kým znova naskočím na víťaznú vlnu. Len dúfam, že sa do toho znova dostanem,” podotkol Djokovič.

Možná spolupráca s Agassim

Niekdajší líder svetového rebríčka Djokovič vlani v júni na parížskom Roland Garros zavŕšil kariérny Grand Slam, ale odvtedy zdvihol nad hlavu trofej “len” v júli v Toronte a v januári v Dauhe. Zahral si vo finále US Open, podľahol v ňom Britovi Andymu Murraymu, nezabránil mu v prieniku na vrchol počítačového poradia. Na Wimbledone sa lúčil v 3. kole (Američan Sam Querrey), na OH v Riu de Janeiro už v 1. kole (Argentínčan Juan Martín Del Potro) a na Australian Open v 2. kole (Uzbek Denis Istomin). Naposledy v apríli vo štvrťfinále v Monte Carle nestačil na Belgičana Davida Goffina.

Djokoviča v sezónach 2014 – 2016 ako tzv. superkouč podporoval Nemec Boris Becker. Najnovšie The Telegraph vyrukoval s informáciou, že nástupcom v tejto pozícii by sa mohol stať Američan Andre Agassi.