Djokovič istým štvrťfinalistom na Roland Garros, v jeho kariére šlo o 200. víťazstvo na antuke

PARÍŽ 3. júna (WebNoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič a Talian Marco Cecchinato utvorili štvrťfinálovú dvojicu vo dvojhre mužov na Roland Garros v Paríži. Zatiaľ čo 12-násobný grandslamový šampión Djokovič dvíha hlavu po nepresvedčivom vstupe do sezóny po absencii spôsobenej zranením lakťa, Cecchinato si každým kolom vylepšuje svoj najlepší výsledok na grandslamovom turnaji.

Postrach favoritov

Pred vstupom do tohtoročnej parížskej dvojhry sa tento 25-ročný Talian (72. v rebríčku ATP) nedostal cez 1. kolo na podujatí veľkej štvorky. Na parížskej antuke sa však z neho stáva postrach favoritov. V 3. kole vyradil nasadenú desiatku Španiela Pabla Carrena-Bustu a v osemfinále celkom nečakane zastavil aj osmičku „pavúka“ Belgičana Davida Goffina 7:5, 4:6, 6:0, 6:3. Pritom v 1. kole si musel vybojovať päťsetovú drámu s Rumunom Mariusom Copilom.

„Pre mňa je postup do štvrťfinále ako sen. Som veľmi, veľmi šťastný. V prvom kole som prehrával 0:2 na sety a teraz si zahrám v osmičke najlepších… A zdolal som Goffina, jedného z najlepších hráčov na svete,“ povedal Marco Cecchinato na webe rolandgarros.com. Na adresu najbližšieho súpera, bývalej svetovej jednotky, Novaka Djokoviča dodal: „Najprv si to všetko potrebujem uvedomiť a utriediť myšlienky. Chce to dobrú starostlivosť a sprchu. Je to príliš neuveriteľné, čo som dokázal.“

Cíti sa fyzicky veľmi dobre

Zverenec opäť aj slovenského trénera Mariána Vajdu Djokovič si poradil so Španiel Fernandom Verdascom 6:3, 6:4, 6:2 a pripísal si 200. víťazstvo na antuke v profikariére, zároveň pridal aj 40. postup do štvrťfinále dokopy na tzv. Majors. Historicky lepšie sú na tom iba Roger Federer s 52 štvrťfinálovými účasťami a Jimmy Connors so 41 na GS. Djokovič po dvanásty raz a tiež deviatykrát v neprerušenej sérii nechýba vo štvrťfinále na RG, čo je vyrovnaný rekord. tzv. open éry v podaní Federera (2005 – 2013).

„Beriem to zápas po zápase a momentálne sa cítim fyzicky veľmi dobre. A to aj napriek tomu, že v predchádzajúcom kole som strávil na kurte takmer 4 hodiny. Nemal som problém držať krok v dlhých výmenách a vyhral som v troch setoch proti hráčovi, ktorý je na tomto povrchu doma a navyše vo forme. Toto všetko sú pre mňa pozitíva,“ povedal Novak Djokovič, šampión RG z roku 2016.