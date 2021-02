Djokovič je deviatykrát šampiónom na Australian Open, Medvedevovi preťal víťaznú šnúru (video)

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal víťazom úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open. V nedeľňajšom finále triumfoval nad Rusom Daniilom Medvedevom v troch setoch 7:5, 6:2, 6:2. Podujatie v Melbourne ovládol už po deviatykrát a tretí raz po sebe.

Už 33-ročný rodák z Belehradu v prvom sete rýchlo viedol 3:0, no Medvedev dokázal vyrovnať stav a Djokovič napokon „ukoristil“ úvodné dejstvo až v závere. Druhý set sa začal stratenými podaniami oboch súperov, no pomerne hladko (6:2) v ňom nakoniec triumfoval Djokovič. O takmer deväť rokov mladší Rus sa snažil s výsledkom niečo urobiť. Nezachytil však úvod tretieho setu a Djokovič tak poľahky dokráčal k celkovo 18. grandslamovému titulu. Viac majú na konte iba Švajčiar Roger Federer a Španiel Rafael Nadal – zhodne po 20.

Triumfoval napriek zdravotným problémom

Djokovič a Medvedev sa na profiokruhu stretli ôsmykrát, Srb upravil bilanciu na 5:3 vo svoj prospech. Protivníkovi navyše preťal 20-zápasovú víťaznú šnúru, počas ktorej 12-krát vyhral nad tenistami z Top 10, v jednom prípade aj nad samotným Djokovičom.

Zverenec slovenského kouča Mariána Vajdu a Chorváta Gorana Ivaniševiča na Australian Open doteraz získal titul vždy, keď sa dostal minimálne do semifinále. Srb triumfoval napriek zdravotným problémom, ktoré ho trápia od 2. kola. Djokovič si v súboji s Američanom Taylorom Fritzom poranil brušné svalstvo a do ďalších duelov nastupoval so sebazaprením. Po úspešnom semifinále však priznal, že sa jeho stav zlepšuje.

Medvedev si na titul počká

Medvedev postúpil do finále na grandslamovom turnaji po druhý raz v kariére. Premiérové finále na US Open 2019 v New Yorku tesne prehral v piatich setoch s Rafaelom Nadalom. U „protinožcov“ nenapodobnil krajanov Jevgenija Kafeľnikova a Marata Safina a na premiérový grandslamový titul si tak bude musieť ešte počkať.

Djokovič získal rovnako ako kráľovná dvojhry Japonka Naomi Osaková odmenu 2,75 milióna austrálskych dolárov (1,78 milióna eur) a naďalej zostáva na čele rebríčka ATP.