Djokovič je na čele rebríčka ATP už 287. týždeň, historicky prekonal Samprasa a naháňa už len kráľa Federera

Je koniec septembra a Novak Djokovič stále nenašiel v roku 2020 premožiteľa v zápase, ktorý by sa skončil premeneným mečbalom súpera. Jeho momentálne skóre je 31:0.

Z turnajov ATP Masters 1000 má už 36 titulov

Srbský fenomén svetového tenisu tri týždne po svojom triumfe na turnaji Western & Southern Open v New Yorku ovládol aj podujatie Internazionali BNL d’Italia v Ríme, kde vo finále zdolal Argentínčana Diega Schwartzmana 7:5, 6:3.

Na antuke v hlavnom meste Talianska triumfoval po piaty raz v kariére a okrem toho prekonal niekoľko rekordných zápisov.

Zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča si vybojoval 36. titul z turnajov prestížnej kategórie Masters 1000 a osamostatnil sa na čele rebríčka najúspešnejších tenistov na týchto podujatiach pred Španielom Rafaelom Nadalom.

Zároveň zvýšil náskok pred Nadalom na čele singlového rebríčka ATP na 1410 bodov a začal 287. týždeň ako svetová jednotka, čo je druhé najdlhšie vládnutie v histórii. V tomto sa odpútal od Američana Peta Samprasa a pred sebou má už len Švajčiara Rogera Federera s 310 týždňami na čele svetového renkingu ATP.

Vylúčenie z grandslamového US Open

Djokovič v špecifickom roku 2020 vyhral štyri z piatich turnajov na profiokruhu (Australian Open, Dubaj, New York, Rím), na ktorých sa zúčastnil, plus pomohol Srbom k triumfu v novej tímovej súťaži ATP Cupe v Austrálii.

Známe okolnosti ho obrali o prípadný triumf na US Open. Z turnaja bol vylúčený po incidente z osemfinálového súboja so Španielom Pablom Carrenom Bustom, keď nechtiac napálil loptičku do krku čiarovej rozhodkyne. Po počiatočnom šoku mu stačilo len pár dní tréningu na antuke, aby znova našiel motiváciu a v Ríme pridal ďalší turnajový úspech s poradovým číslom 81 v kariére.

„V Ríme to bol skvelý týždeň plný výziev. Určite som nehral svoj najlepší tenis v každom zápase, ale našiel som ho, keď som to najviac potreboval v semifinále či vo finále. Som hrdý a spokojný, že som získal piatu rímsku trofej. Ďalší veľký titul a skvelá príprava na Paríž, som maximálne nadšený,“ uviedol Novak Djokovič podľa webu ATP Tour.

Djokovič našiel slová chvály aj na svojho finálového súpera Schwartzmana. Húževnatého Argentínčana na Foro Italico zdolal aj vlani v semifinále, vtedy na to potreboval tri sety. Ak by Schwartzman dobyl titul v Ríme, posunul by sa prvýkrát v kariére do Top Ten, takto mu patrí 13. priečka a jeho maximum zostáva 11. pozícia z roku 2018.

„Diego hral v náročných podmienkach výborne, najmä na začiatku zápasu. Predtým vybojoval skvelé víťazstvá nad Nadalom aj Shapovalovom, takže to bol pre neho fenomenálny turnaj. Želám mu všetko dobré do zvyšku sezóny,“ podotkol Djokovič.