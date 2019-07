Djokovič má voči Federerovi v rukách viac tromfov, vo finále Wimbledonu sa chce zapísať do histórie

Finalisti dvojhry mužov na Wimbledone majú z tohto najslávnejšieho tenisového turnaja dokopy 12 titulov a 172 víťazných zápasov.

Roger Federer v týchto exkluzívne znejúcich štatistikách jasne prevyšuje Novak Djokoviča (8-4, resp. 101-71), ale to neznamená, že je aj favorit nedeľňajšieho súboja titanov.

Na dominantnosť týchto dvoch hráčov na londýnskej tráve poukazuje fakt, že len dvakrát od roku 2003 sa stalo, že ani jeden z nich nepostúpil do finále.

„Finále Wimbledonu je presne zápas, o ktorom som sníval ako malý chlapec s raketou v ruke. Je to zápas, pre ktorý tvrdo trénujem a neustále ma to baví, aby som sa dostal až sem. Mám šancu získať ďalšiu trofej a bez ohľadu na to, kto bude na druhej strane siete, odovzdám sa celý, aby mi to vyšlo,“ povedal Novak Djokovič.

Nadal má v rukách viacero tromfov

Obhajca trofeje z vlaňajška má proti hrajúcej legende Federerovi viacero tromfov v rukách. Svetová jednotka vedie vo vzájomnej bilancii nad svetovou trojkou 25:22 a na tráve 2:1.

Najmä však Djokovič zdolal Federera v oboch predchádzajúcich finálových súbojoch na Wimbledone v rokoch 2014 a 2015, hoci išlo o štvorsetovú, resp. päťsetovú bitku.

Hoci faktor únavy nie je na tráve taký zreteľný ako na antuke či tvrdom povrchu, v prospech zverenca Mariána Vajdu hovorí aj o 6 rokov menej.

Na druhej strane, o toľko je zasa Federer skúsenejší z oboch veľkých rivalov. Djokovič aj Federer stratili cestou do finále iba dva sety. Prvý ešte v prvom týždni turnaja, ten druhý zasa prepustili svojim semifinálovým súperom Robertovi Bautistovi-Agutovi, resp. Rafaelovi Nadalovi.

Túži po šestnástom triumfe z „veľkej štvorky„

„Keď proti niekomu nastúpite viac ako 15-krát, už nič nové nevymyslíte. Viete presne, kam sa súper pohne a čo bude robiť a to isté vie aj on o vás. Krátko pred zápasom už toho veľa nenatrénujete. Je to ako v škole. V deň záverečného testu už nepotrebujete čítať knihu. Tú prácu musíte odrobiť skôr,“ vysvetlil Roger Federer na portáli atptour.com.

Zatiaľ čo švajčiarsky elegán necelý mesiac pred 38. narodeninami ašpiruje na zisk 21. grandslamového titulu, o 6 rokov mladší srbský tenisový poctivec Djokovič túži po šestnástom triumfe z „veľkej štvorky.“

Djokovič môže získať štvrtý grandslamový titul po dovŕšení tridsiatky, čo sa pred ním podarilo iba triu Federer, Rafael Nadal a Rod Laver. Federer sa zasa vo veku 37 rokov a 340 dní môže stať najstarším víťazom na tzv. Majors v otvorenej ére tenisu.

„Je mi jasné, že keď sa chcem zapísať do histórie, musím zdolať ešte väčšiu históriu,“ vystihol Djokovič a ďalej pokračoval: „Všetci vieme, aký je Federer dobrý hráč najmä na tráve. Miluje rýchlu hru a tráva mu ju umožňuje. Nedopraje vám ani sekundu navyše. Pre hráčov ako som ja a Nadal, ktorí potrebujeme trochu viac času na údery, je to permanentný tlak ako uspieť proti Federerovi,“ myslí si Djokovič.

Federer utvoril historický rekord

Federer už tento rok utvoril jeden historický rekord v All England Clube. Ako prvý dosiahol stovku víťazných zápasov na jednom grandslamovom turnaji. Momentálne ich má na konte 101, ale chce aj to stodruhé čo najskôr.

„Viem, že ešte nie je koniec. Ešte nie je dôvod na oslavy alebo priveľa emócií. Ak by sme boli už na konci turnaja, bolo by to iné a aj moje pocity by boli iné. Mám pred sebou už len jeden zápas. Našťastie či nanešťastie ten najdôležitejší a koncentrácia musí zostať na prvom mieste,“ uviedol Federer.

Finále dvojhry mužov odohrajú na Wimbledone v nedeľu so začiatkom o 15.00 h SELČ.