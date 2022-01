Austrálsky súd obnovil Djokovičovi víza, nástup na Australian Open však nemá istý

Austrálsky súd rozhodol v prospech srbského tenistu Novaka Djokoviča a obnovil jeho víza pre vstup do Austrálie. Sudca obvodného súdu Anthony Kelly tiež nariadil vláde, aby do 30 minút od jeho rozhodnutia prepustila Djokoviča z melbournskej hotelovej karantény.

Posledné slovo bude mať šéf diplomacie

Svetový tenista číslo 1 však ešte obrazne nepremenil mečbal v celosvetovom sledovanej dráme o jeho účasť na Australian Open. Právnik Christopher Tran totiž po vynesení rozsudku vyhlásil, že austrálsky minister pre imigráciu, občianstvo a multikulturne vzťahy Alex Hawke môže toto rozhodnutie zrušiť a uplatniť svoju právomoc o vyhostení 34-ročného Belehradčana z krajiny. V takom prípade by Djokovičovi hrozil až trojročný zákaz vstupu do Austrálie.

Aktuálne súd rozhodol v prospech Djokoviča. Znamená to, že zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča sa môže začať pripravovať na obhajobu titulu na Australian Open.

Ak by svoj zámer dotiahol do úspešného konca, stal by sa prvým tenistom histórie s 21 grandslamovými titulmi. Momentálne sa delí o prvú priečku historického rebríčka so Švajčiarom Rogerom Federerom a Španielom Rafaelom Nadalom.

Djokovič koronavírus prekonal

Austrálska vláda zrušila Djokovičovi víza krátko po tom, ako minulý týždeň v stredu večer priletel do Melbourne. Imigrační úradníci rozhodli, že nespĺňa kritériá na udelenie výnimky zo vstupnej požiadavky, podľa ktorej musia byť všetci cudzinci vrátane tenistov plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.

Djokovič tvrdil, že nepotreboval potvrdenie o očkovaní, pretože minulý mesiac krátko pred Vianocami sa infikoval koronavírusom. Austrálske lekárske úrady predtým informovali, že dočasnú výnimku z pravidiel očkovania možno poskytnúť ľuďom, ktorí boli infikovaní COVID-19 do šiestich mesiacov od príchodu do krajiny.

Úrady odmietli uznať udelenú výnimku

Sudca obvodného súdu Anthony Kelly poznamenal, že Djokovič poskytol funkcionárom na letisku v Melbourne zdravotnú výnimku, ktorú mu udelila spoločnosť Tennis Australia na základe dvoch nezávislých lekárskych komisií. Napriek tomu mu zrušili víza na vstup do krajiny.

Djokovičovi právnici neskôr predložili 11 dôvodov na odvolanie proti zrušeniu víz. Právnici označili zrušenie za „nelogické, iracionálne a právne nerozumné.“

Politika a rasizmus?

Sudca Kelly aj právnik Djokoviča Nick Wood sa zhodli, že tenista na svoju obhajobu nemohol urobiť viac ako ukázať potvrdenie, že sa v stanovenej lehote skutočne nakazil koronavírusom a medzitým je späť vo forme pripravený nastúpiť na Australian Open.

„Urobil absolútne všetko správne, aby mohol vstúpiť do Austrálie. Vyplýva to z prepisov jeho rozhovorov s pohraničnými úradníkmi na letisku v Melbourne,“ skonštatoval tenistov právny zástupca.

Napriek tomu, že v dôsledku šírenia nákazlivého variantu koronavírusu omikron sa súdne pojednávanie odohrávalo iba na diaľku.

Pred budovou súdu v Melbourne sa zhromaždilo niekoľko desiatok priaznivcov Djokoviča a mnohí z nich mávali srbskými vlajkami. Jeden z jeho podporovateľov pre austrálske médiá vyhlásil: „Zaobchádzajú s ním ako so zvieraťom v ľudskej zoologickej záhrade. Všetko, čo sa okolo Novaka deje, je politika a rozhodne aj rasizmus.“