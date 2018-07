Djokovič a Nadal odohrali vyše päťhodinový zápas, finále Wibledonu si zahrá srbský tenista

aktualizované 14. júla 17:05

LONDÝN 14. júla (WebNoviny.sk) – Juhoafričan Kevin Anderson a Srb Novak Djokovič si zahrajú o titul v mužskej dvojhre na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone.

Zatiaľ čo Anderson zdolal Američana Johna Isnera ešte v piatok v dlhočiznom maratóne za 6:35 h 7:6 (6), 6:7, (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24, súboj velikánov Djokoviča so Španielom Rafaelom Nadalom museli dohrávať v sobotu od stavu 2:1 na sety pre Srba.

Šanca na 13. grandslamový titul

Djokovič napokon zvíťazil za 5:14 h 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8 a v nedeľu zabojuje o svoj štvrtý titul na Wimbledone. Predchádzajúce tri získal v rokoch 2011, 2014 a 2015.

Celkovo 31-ročný zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu nastúpi proti Andersonovi so šancou na 13. grandslamový titul v kariére, ale prvý od Roland Garros 2016. Vo finále bol v tom istom roku aj na US Open, ale potom nasledovalo hluché obdobie so súťažnou prestávkou spôsobenou zranením lakťa a neskôr náročným návratom sprevádzaným celkovým poklesom formy.

Djokovič zvýšil vedenie vo vzájomnej bilancii

„Keď som sa po premenenom mečbal pozrel do svojej lóže a videl najbližších tešiť sa, v hlave sa mi premietlo tých ťažkých 15 mesiacov, ktoré mám za sebou. Dlho sa mi nedarilo vrátiť sa do absolútnej špičky, tento zápas môže byť pre mňa prelomový. Je to určite výnimočné opäť si zahrať vo finále najväčšieho turnaja na svete po zdolaní najlepšieho hráča na svete. Dúfam, že v nedeľu budem mať dosť síl vzdorovať Andersonovi, lebo hrať v piatok do jedenástej večera a potom pokračovať rozcvičkou prakticky od sobotňajšieho rána je veľmi náročné,“ uviedol Novak Djokovič v prvej reakcii pre TV Wimbledon.

Djokovič a Nadal nastúpili proti sebe päťdesiaty druhý raz a Srb zvýšil vo vzájomnej bilancii na 27:25. Djokovič zároveň vylepšil svoju wimbledonskú zápasovú bilanciu na 64:10. Viac víťazných súbojov v All England Lawn Tennis a Croquet Clube odohrali iba Roger Federer (95), Jimmy Connors (84) a Boris Becker (71).

Tridsaťdvaročný španielsky ľavák Nadal mal tento rok veľkú šancu pridať do zbierky 17 grandslamových titulov tretí wimbledonský. Po štvrťfinálovom vyradení húževnatého Argentínčana Juaa Martína Del Potra v piatich setoch však v semifinále ďalší obrat zo stavu 1:2 na sety nepredviedol. Nadal si nepripíše po tretí raz v kariére cenný double s triumfom na Roland Garros aj Wimbledone v tom istom roku. Predtým sa mu to podarilo v sezónach 2008 a 2010.