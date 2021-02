Djokovič nastrieľal v dueli s Tiafoem 26 es a postúpil do 3. kola Australian Open (video)

Kto chce tento rok vyhrať Australian Open, musí dobre podávať. Povrch v Melbourne je najrýchlejší za posledných 15 rokov. To sú slová Novaka Djokoviča po postupe do 3. kola dvojhry.

Srbský tenista si vo svojej obľúbenej Aréne Roda Lavera poradil s húževnatým Američanom Francesom Tiafoem v štyroch setoch 6:3, 6:7 (3), 7:6 (2). 6:3 a mečbal premenil po 3:34 h. Víťaz si pomohol 26 esami a celkovo 56 víťaznými údermi.

Náročné podmienky

„Ťažko vybojované víťazstvo v náročných podmienkach. Kým sme mali slnko na kurte, bolo nám poriadne horúco. A v tej horúčave sme hrali veľa dlhých výmen. Súper zahral vynikajúco. Zaslúži si veľké uznanie,“ uviedol Novak Djokovič v prvom pozápasvom interview.

Tridsaťtriročný Srb je osemnásobný šampión a zároveň obhajca titulu v Melbourne. Zrejme nečakal, že už v 2. kole bude musieť ukázať veľa zo svojho majstrovstva. Proti sebe mal 64. hráča rebríčka ATP a miestneho štvrťfinalistu spred dvoch rokov. V rozhodujúcich momentoch bol však favorit trpezlivejší a miestami až príliš nabudený súper mu to napokon vo štvrtom sete uľahčil nevynútenými chybami.

Nešťastné napomenutie

Celkovo ich nazbieral 43, ale víťazných úderov zahral až 49. Nevydržal však so silami a zápas ukončil pri mečbale súpera dvojchybou. „Súper dal do toho všetko. Je to silný a dynamický hráč. Aj od základnej čiary bol veľmi solídny. V dôležitých chvíľach však urobil nevynútené chyby. V druhom a treťom sete som bol ja príliš pasívny, nebol som spokojný so svojou hrou, ale servis mi pomohol v tých momentoch,“ podotkol Djokovič.

Djokovič sa vyjadril aj k situácii, keď Tiafoemu rozhodca vzal nárok na prvé podanie, lebo mu to trvalo príliš dlho. „Bolo to nešťastné napomenutie, ktoré mu odobralo servis za stavu 30:30. Neskôr som mu ho prelomil. Myslím si, že to prvé podanie si zaslúžil. Je to však také, aké to je,“ pripomenula svetová jednotka.

Srbský fenomén natiahol víťaznú sériu zápasov v Melbourne Parku na 16. Keďže triumfoval v edíciách 2019 aj 2020, tento rok môže dovŕšiť víťazný hetrik. Sedemnásty zápasový triumf môže pridať v 3. kole, ale proti sebe bude mať Kanaďana Milosa Raonica. Nasadený hráč číslo 14 sa po prvom prehratom sete s Francúzom Corentinom Moutetom 6:7 (1) prebudil a zápas otočil na 3:1 na sety. V ďalšom priebehu súperovi prenechal už len šesť gemov.