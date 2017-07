Aktualizované: Djokovič nedohral štvrťfinále Wimbledonu, medzi štyroch najlepších postúpil Berdych

aktualizované 12. júla o 20:53

LONDÝN 12. júla (WebNoviny.sk) – Český tenista Tomáš Berdych nasadený ako jedenásty je tretím semifinalistom dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Miestny finalista zo sezóny 2010 Berdych viedol nad favorizovaným trojnásobným šampiónom v britskej metropole Novakom Djokovičom zo Srbska 7:6 (2), 2:0, keď dvojka “pavúka” odstúpila po predchádzajúcom ošetrení pravej ruky. Zápas trval 63 minút. Čech upravil v bilancii zo vzájomných konfrontácií na 3:25.

“Nie je to rameno. Trápi ma lakeť, ktorý ma sužuje už rok a pol. Je mi ľúto, že sa Wimbledon pre mňa skončil takýmto spôsobom. Chcem zdôrazniť, že ak niekomu prekáža rozuzlenie tohto typu, potom v prvom rade mne. Viete, skúsil som to. Od včera som robil, čo sa dalo, aby som sa dostal do stavu, v ktorom by som to mohol odohrať. Strávil som viac ako dve hodiny u fyzioterapeuta medzi rozohrávkou a samotným zápasom. Napokon to nestačilo. V individuálnych odvetviach niet úniku. Ak nie ste fit, je hotovo, nenastúpi nejaký náhradník. Asi len pol hodiny na kurte som mal bolesti z kategórie tých únosných. Všetky ošetrenia a medikácie nemohli dostatočne pomôcť. Najviac som tú ruku cítil pri servise a forhende. Nemalo zmysel pokračovať,” citoval web podujatia Djokoviča, ktorý ako jediný zo štvrťfinalistov odohral osemfinále až v utorok, nie v pondelok.

Berdych bude v piatok čeliť Švajčiarovi Rogerovi Federerovi, ktorý zdolal kanadského tenistu Milosa Raonica 6:4, 6:2, 7:6 (4). V hornej polovici žrebu už utvorili semifinálovú dvojicu Američan Sam Querrey a Chorvát Marin Čilič. Querrey prekvapivo vyradil domáceho obhajcu trofeje a lídra svetového rebríčka ATP Andyho Murrayho 3:6, 6:4, 6:7 (4), 6:1, 6:1. Čilič si poradil s Luxemburčanom Gillesom Mullerom 3:6, 7:6 (6), 7:5, 5:7, 6:1.

Wimbledon – dvojhra mužov – štvrťfinále:

Tomáš Berdych (ČR-11) – Novak Djokovič (Srb.-2) 7:6 (2), 2:0 – skreč, Djokovič po 63 minútach odstúpil