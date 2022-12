Djokovič nezabudol na deportáciu z Austrálie, ale teraz sa chce sústrediť na výkony na kurte

Srbský tenista Novak Djokovič tvrdí, že nemá „ťažké srdce“ na austrálske úrady, ktoré mu v januári pred grandslamovým turnajom Australian Open 2022 zrušili víza a deportovali z krajiny.

Djokovič vtedy nesplnil požiadavky na vstup do krajiny, keďže nebol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a nemal v poriadku dokumenty od lekárov, prečo vakcináciu nepodstúpil. V Austrálii v tom čase platili mimoriadne prísne pandemické opatrenia. Tie však odvtedy po zlepšení situácie zrušili.

Návrat do Austrálie

Djokovič sa vrátil do Austrálie v utorok, keďže na budúci týždeň by sa mal predstaviť na turnaji v Adelaide.

„Je skvelé byť znova v Austrálii. Je to krajina, kde som vo svojej kariére zaznamenal obrovské úspechy, najmä v Melbourne. Je to môj zďaleka najúspešnejší grandslamový turnaj. Dúfam, že všetko bude pozitívne,“ povedal 35-ročný rodák z Belehradu.

Deportáciu už nechce nikdy zažiť

Dvadsaťjedennásobný grandslamový šampión vraví, že netuší, aká bude reakcia fanúšikov, keď sa objaví na kurte. Dodal, že stále má problém zabudnúť na deportáciu z Austrálie.

„To, čo sa stalo pred necelými 12 mesiacmi, nebolo ľahké pre mňa, moju rodinu, tím, pre nikoho, kto je mi blízky… Na tie udalosti sa nedá zabudnúť. Dúfam, že to nikdy viac nezažijem. Napriek tomu to bola cenná životná skúsenosť. Urobím všetko pre to, aby som hral dobrý tenis a priniesol dobré emócie a dobré pocity publiku,“ skonštatoval Djokovič, ktorý na Australian Open triumfoval už deväťkrát.