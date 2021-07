Djokovič ovládol aj Wimbledon, na celom turnaji stratil len dva sety a súpera zdolal do 210 minút (video)

Srbský tenista Novak Djokovič v nedeľu šiestykrát v kariére vyhral dvojhru mužov na londýnskom Wimbledone, ovládol tak aj tretí grandslamový turnaj sezóny a v počte získaných grandslamových titulov sa dostal na úroveň Švajčiara Rogera Federera a Španiela Rafaela Nadala.

Tridsaťštyriročný belehradský rodák na londýnskej tráve potvrdil pozíciu svetovej aj nasadenej jednotky, na celom turnaji stratil len dva sety. V nedeľňajšom finále zdolal nasadenú sedmičku a deviateho hráča sveta Taliana Mattea Berrettiniho za 207 minút 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3. Berrettini sa v pondelok posunie na 8. priečku rebríčka ATP.

Djokovič „živí“ šancu

Novak Djokovič v roku 2021 „živí“ šancu na sezónny grandslam, ak uspeje v New Yorku na US Open. Ak by ešte predtým získal aj olympijské zlato na OH v Tokiu, dosiahol by tzv. zlatý grandslam. Srb v nedeľu nastúpil na svoje jubilejné 30. grandslamové finále, jeho 25-ročný súper Berrettini zažil na tomto fóre finálovú premiéru.

„Bol to viac ako boj. V prvom rade ďakujem Matteovi. Viem, že prehrať vo finále nie je jednoduché, ale verím, že pre ním je ešte dlhá cesta a všetko sa pre neho ešte len začína,“ povedal po neskutočnom triumfe priamo na dvorci Novak Djokovič a doplnil: „Vyhrať Wimbledon bol vždy môj veľký sen. Ako 7-ročný som si doma v izbe postavil na policu repliku wimbledonskej trofeje, teraz oslavujem zisk šiesteho titulu.“

Najdôležitejší súperi

Skutočnosť, že sa v nedeľu v počte grandslamových titulov vyrovnal Nadalovi s Federerom, znamená jedno: „Že ani jeden z nás teraz neskončí a budeme pokračovať. Roger a Rafa sú legendy nášho športu a dvaja najdôležitejší súperi, s ktorými som hral. Aj oni sú dôvodom toho, že tu teraz stojím. Musel som kvôli nim robiť rozhodnutia, aby som šiel výkonnostne nahor a mohol im konkurovať. A ja tu v Londýne nekončím.“

Zverenec trénerov Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča začal finále dobre a v prvom sete brejkol súpera v štvrtej hre, no Berrettini si vzal servis späť v deviatej hre a ovládol potom aj skrátenú hru. V druhom sete viedol Srb 4:0, no Talian potom ešte znížil na 4:5, ale Djokovič už set dotiahol do víťazného konca.

Berrettini praje výhru súperovi

V treťom sete bola zlomová tretia hra, v ktorej Berrettini prišiel o servis a Djokovič si už umne ustrážil zisk setu. Vo štvrtom sete si obaja súper držali podanie až do šiestej hry vrátane. Taliansky debutant v grandslamovom finále však potom prišiel o servis v siedmej a napokon aj deviatej hre. Bojoval však do konca, keď Djokovičovi povolil využiť na triumf až tretí mečbal.

„Pocity mám krásne, aj keď som prehral. Novak bol o finále lepší a zaslúžil si zvíťaziť. Píše históriu tohto športu. verím, že to nebolo moje posledné finále vo Wimbledone. Bolo pre mňa cťou byť tu,“ povedal v rozhovore priamo na kurte Berrettini.