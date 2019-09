Djokovič po nútenom odstúpení z US Open o zranení veľa hovoriť nechcel, znevážil by tým výkon Wawrinku

Frustrácia a hnev sa zračili z tváre najlepšieho svetového tenistu Novaka Djokoviča, keď prišiel medzi srbských novinárov po svojom nútenom odstúpení z US Open. Sebavedomý obhajca titulu si nepripúšťal, aby sa nedostal do štvrťfinále cez Švajčiara Stana Wawrinku, lenže za stavu 4:6, 5:7 a 1:2 skrečoval osemfinálový zápas pre bolesti v ľavom ramene.

Djokovič sa nechce vyhovárať na zranenie

„Už po niekoľkých gemoch som to chcel ´zabaliť´, lebo som mal bolesti. Po druhom sete som už nad tým intenzívne premýšľal. Ešte som to na chvíľu vyskúšal, ale nakoniec som to musel vzdať,“ opísal Novak Djokovič, cituje ho srbský športový portál B92.net. Podrobnosti o svojom zranení prezradiť nechcel.

„Ťahá sa to už niekoľko mesiacov. Niektoré druhy pohybu mi to zhoršujú a to sa práve teraz stalo. Nemienim o tom veľmi hovoriť, aj keď viem, že ľudia to chcú vedieť. Nerád sa však vyhováram na zranenia v prípade prehier. Je to potom zneváženie hry súpera a to rozhodne nechcem. Stan hral dnes dobre a zaslúžene zvíťazil,“ vysvetlil Djokovič pre srbské médiá.

Niekoľko týždňov bude bez rakety

Naznačil, že ho čaká niekoľko dní, ba možno týždňov, bez rakety v ruke. „Na zápal platí pokoj, čaká ma proces zotavovania a odpočinku. Mohlo by to ísť relatívne rýchlo, keďže to nie je moja dominantná ´hracia´ ruka, ale tá druhá,“ nádejá sa Djokovič.

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu si dobre uvedomuje, že prípadná dlhšia absencia ho môže obrať o post koncoročnej svetovej jednotky. V poslednej štvrtine sezóny obhajuje veľa bodov do rebríčka, o ktoré môže prísť.

Tenista verí, že stihne turnaj v Tokiu

„Úprimne verím, že nebudem mimo hry príliš dlho. Čaká ma ešte magnetická rezonancia, ultrazvuk či ďalšie vyšetrenia. Verím, že skvelý lekársky tím okolo mňa určí správnu diagnózu a spôsob liečby. Z dlhodobého hľadiska sa v športe nedá nič zaručiť, ale verím, že čoskoro budem v poriadku,“ zamyslel sa 16-násobný grandslamový šampión.

Belehradský rodák verí, že stihne turnaj ATP 500 v Tokiu (30.9. – 6.10.) na prelome septembra a októbra, aj po ňom nasledujúce podujatie ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji (6.10. – 13.10.), kde by mal obhajovať titul.

„Rozhodujúce budú najbližšie dva týždne liečby. Verím, že potom sa už budem cítiť lepšie. Mám v pláne stráviť istý čas v Srbsku, byť s rodinou, ale tiež mám isté povinnosti so svojou nadáciou. Samozrejme, ak to bude možné, začnem sa pripravovať na Tokio,“ dodal Djokovič.