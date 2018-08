Djokovič postúpil do 3. kola US Open, s trénerom Vajdom pracujú na vylepšení hry

NEW YORK 31. augusta (WebNoviny.sk) – Federer a Djokovič nikdy na US Open neskončili skôr ako v 3. kole a naďalej to platí. Federer sa tam prebojoval po osemnásty raz, Djokovič trinásty, keď nasadený ako šiesty rovnako ako v prvom kole aj v tom druhom prenechal súperovi jeden set. Američana Tennysa Sandgrena zdolal 6:1, 6:3, 6:7 (2), 6:2.

Zverenec Mariána Vajdu nechýbal v 3. kole v 39 z ostatných 40 grandslamových vystúpení, na US Open sa dvakrát tešil s trofejou nad hlavou a môže sa pochváliť zápasovou bilanciou 64:10. Najbližším súperom 31-ročného Srba bude o rok starší Francúz Richard Gasquet (26.).

„Stále pracujeme na vylepšení hry, aby bola perfektná. Je to každodenný proces. Posledné mesiace sú už veľmi dobré čo sa týka výsledkov. V mojej hry sú však stále drobnosti, ktoré znesú zdokonalenie,“ skonštatoval Novak Djokovič na webe ATP World Tour.