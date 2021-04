Djokovič prehral s Karacevom a nezíska titul v rodnom Belehrade, mal však radosť zo svojho syna (video)

Srbský tenista Novak Djokovič neskrýval sklamanie po sobotňajšej prehre v semifinále turnaja ATP 250 v rodnom Belehrade. Po prehre s Rusom Aslanom Karacevom podľa webu sportowefakty.wp.pl skonštatoval, že prehry ako bola táto, ho veľmi bolia.

„Nole“ po 9-ročnej odmlke turnaja v srbskej metropole túžil po celkovom víťazstve, ale tento sen si aspoň zatiaľ nesplní. Po troch hodinách a 25 minútach napokon podľahol spomenutému Karacevovi 5:7, 6:4, 4:6. „Tieto prehry veľmi bolia. Ale som rád, že som mal pri sebe celú moju rodinu. Moj syn Stefan prvýkrát sledoval celý duel,“ vyhlásila svetová jednotka.

Djokovič priznal, že nehral na uspokojivej úrovni. Pripísal to zdravotným problémom. „Bol to skvelý zápas, ale nie som spokojný s tým, ako som hral. Mal som len zopár zábleskov. Bojoval som však, a to je pozitívne. V treťom sete sa mi zakrútila hlava a čelil som súperovi, ktorý ma tlačil a loptičky triafal presne,“ doplnil.

Tridsaťtriročný rodák z Belehradu však vyzdvihol výkon protivníka. „Bol fantastický, presný a odvážny. Mam pocit, že si zaslúžil vyhrať. Blahoželám mu. Mal som svoje šance, ale taký je šport,“ skonštatoval Djokovič, ktorý sa zatiaľ nerozhodol, či bude hrať na turnaji ATP Masters 1000 v Madride v dňoch 2. – 9. mája, na ktorý je prihlásený. „Už ma unavuje robiť plány. Myslím iba na grandslamové turnaje. Hrám na iných turnajoch, aby som sa dobre pripravil na Roland Garros,“ zakončil Djokovič.