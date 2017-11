Djokovič rozširuje trénerský tím, angažuje aj Štěpánka

BELEHRAD 22. novembra (WebNoviny.sk) – Iba týždeň po oficiálnom ukončení kariéry český už len bývalý tenista Radek Štěpánek (38) šokoval inou správou.

Obe strany sa už údajne dohodli

Niekdajšia svetová osmička a dvojnásobný víťaz Davisovho pohára sa stane popri Američanovi Andrem Agassim súčasťou trénerského tímu Novaka Djokoviča.

Zámer je jasný – dostať skvelého Srba späť na post svetovej jednotky. Obe strany sa už údajne dohodli, oficiálne spečatenie spoluprácu by malo nasledovať do niekoľkých dní. Informuje o tom portál iDNES.cz odvolávajúc sa na informácie denníka MF DNES.

Djokovič zimuje na 12. priečke rebríčka

Novak Djokovič po dlhšej súťažnej odmlke prezimuje na 12. priečke svetového rebríčka vo dvojhre. Dvanásťnásobný grandslamový víťaz vynechal tohtoročné US Open, keďže už 26. júla oznámil predčasný koniec sezóny pre chronické problémy s lakťom dominantnej pravej ruky.

Do akcie by sa mal vrátiť na začiatku budúceho roka, jeho posledným súťažným vystúpením bol duel proti Tomášovi Berdychovi 12. júla vo štvrťfinále Wimbledonu. Djokoviča až do mája tohto roku trénersky viedol najmä Slovák Marián Vajda s menšími prestávkami takmer 12 rokov.