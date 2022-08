Djokovič sa bez očkovania proti koronavírusu do USA nedostane, odhlásil sa z US Open

Záverečný grandslamový turnaj tenisovej sezóny US Open v New Yorku bude bez Srba Novaka Djokoviča. Tridsaťpäťročný belehradský rodák nemôže do USA vycestovať, keďže nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, neumožňujú mu to platné predpisy.

Novak Djokovič oznámi, že sa odhlásil z US Open, prostredníctvom správy na twitteri. Na štvrtok je naplánovaný žreb hlavnej súťaže turnaja. „Bohužiaľ, nemôžem cestovať do New Yorku na tohtoročný US Open,“ napísal Djokovič a poprial súperom na okruhu veľa šťastia. „Budem sa udržiavať vo forme a pozitívnej nálade. A budem čakať na šancu opäť súťažiť,“ doplnil Srb.

Novak Djokovič má na svojom konte 21 grandslamových titulov a prípadným triumfom v New Yorku sa mohol dotiahnuť na lídra tejto štatistiky Španiela Rafaela Nadala. Problémy s očkovaním mu znemožnili štart v zime 2022 na Australian Open v Melbourne.

V New Yorku sa Srb vlani prebojoval do finále a v ňom podľahol aktuálnej svetovej jednotke Rusovi Daniilovi Medvedevovi. Na dvorcoch areálu Flushing Meadows v newyorskom Queense získal Djokovič tri tituly.