Djokovič sa po druhý raz stal otcom, jeho manželka porodila dcérku Taru

BELEHRAD 3. septembra (WebNoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič sa po druhý raz stal otcom, jeho manželka Jelena porodila dcérku Taru. Informoval o tom srbský denník Blic. Tridsaťročný bývalý líder svetového rebríčka vo dvojhre je už otcom trojročného syna Stefana. Ku gratulantom sa pridal aj niekdajší Srbov tréner Boris Becker. „Vynikajúce správy od Jeleny a Novaka,“ napisal na twitteri.

Dvanásťnásobný grandslamový víťaz Djokovič vynechal tohtoročné US Open, 26. júla oznámil predčasný koniec svojej sezóny pre chronické problémy s lakťom dominantnej pravej ruky. Do akcie by sa mal vrátiť na začiatku budúceho roka, jeho posledným súťažným vystúpením bol duel proti Tomášovi Berdychovi 12. júla vo štvrťfinále Wimbledonu.