Djokovič sa stal najstarším víťazom ATP Finals, zdolal Ruuda a vyrovnal historický rekord Federera (video)

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal najstarším víťazom prestížneho koncoročného turnaja ATP Finals v talianskom Turíne, v nedeľňajšom finále dvojhry mužov zdolal Nóra Caspera Ruuda 7:5, 6:3 a získal prvý titul na tomto podujatí od roku 2015. Tridsaťpäťročný rodák z Belehradu triumfoval na Turnaji majstrov celkovo šiestykrát v kariére, čím vyrovnal historický rekord Švajčiara Rogera Federera.

S výkonom je spokojný

„Sedem rokov je dlhé obdobie. O to väčšie a sladšie je toto víťazstvo, na ktoré som tak dlho čakal,“ povedala bývalá svetová jednotka, ktorá prešla turnajom bez jedinej prehry.

Djokovič, ktorý neuspel v ostatných dvoch finále na ATP Finals, získal za svoju spanilú jazdu historicky najvyššiu odmenu vo výške 4,7 milióna USD.

„Bol som veľmi nervózny. V záverečnom geme som pokazil zopár úderov, keď som podával na víťazstvo. Som naozaj vďačný, že som si udržal servis a zakončil som duel esom. Súpera som nútil veľa behať a prispôsobiť sa mojej hre. Chcel som byť veľmi agresívny a skvele mi to vyšlo. Som naozaj spokojný so svojím výkonom,“ zhodnotil Djokovič finálový súboj proti Ruudovi, ktorého zdolal aj vo štvrtom vzájomnom zápase.

Prehral štyri finálové duely

Ruud prehral v tomto roku štyri veľké finálové duely, okrem toho v Turíne neuspel ani na turnaji ATP v americkom Miami a grandslamových podujatiach Roland Garros v Paríži a US Open v New Yorku.

„Je to frustrujúce. Keby ste mi však 1. januára ponúkli, že si zahrám v týchto finále a na konci roka budem svetová trojka, hneď by som takú zmluvu podpísal. Dalo mi to motiváciu do ďalšej kariéry. Ak sa ešte niekedy dostanem do finále takých turnajov, dúfam, že sa poučím z tohtoročných zápasov,“ vyhlásil 23-ročný rodák z Osla.

Trénuje ešte tvrdšie