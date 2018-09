Djokovič sa zastal Sereny a skritizoval rozhodcu Ramosa za jeho zásah do finále US Open

NEW YORK 10. septembra (WebNoviny.sk) – Druhý set finále ženskej dvojhry na US Open v New Yorku výrazne ovplyvnilo neprístojné správanie americkej tenistky Sereny Williamsovej, čoho následkom boli sankcie zo strany empajrového rozhodca Carlosa Ramosa. Serena za stavu 3:1 prišla o svoje podanie, v návale zlosti roztrieskala raketu a za trest jej rozhodca vzal „fiftín“.

Serena prišla o celý gem

Keď sa Osakovej podarilo otočiť priebeh druhého setu na 4:3, Williamsová definitívne stratila nervy, vynadala arbitrovi Ramosovi do zlodejov a prišla o celý gem. Potom síce ešte znížila na 4:5, ale záver si už mladučká Japonka ustrážila pri svojom podaní.

Víťaz finále mužskej dvojhry US Open Novak Djokovič si myslí, že Carlos Ramos potrestaním americkej legendy výrazne ovplyvnil dianie na kurte.

„Nie možno, ale rozhodca určite zmenil vývoj ženského finále. Príliš do neho zasiahol,“ uviedol Djokovič na tlačovej konferencii po svojom finále. „Jeho zapojenie sa nebolo potrebné v takom rozsahu,“ dodal 31-ročný Srb na adresu skúseného portugalského rozhodcu z empajru.

Djokovič nesúhlasí so Simonom

Djokoviča vyzvali novinári, aby sa vyjadril aj k tomu, či rozhodcovia bývajú rovnako striktní aj v prípade potrestania mužov ako to aktuálne predviedol Ramos v súvislosti so S. Williamsovou.

Djokovič odmietol bližšie komentovať postoj šéfa WTA Steva Simona, ktorý si myslí, že posudzovať by sa mali obe pohlavia rovnako, ale sobotňajší prípad Ramosa a Williamsovej to nepotvrdzuje.

„Nevidím to rovnako ako pán Simon. Je ťažké generalizovať veci na základe jednej skúsenosti,“ dodal 14-násobný grandslamový šampión.