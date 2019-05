Djokovič si zápas na Roland Garros užil viac ako zvyčajne, z lóže mu po prvý raz fandil jeho syn

PARÍŽ 31. mája (WebNoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič poľahky postúpil do 3. kola dvojhry na Roland Garros v Paríži. Napohľad ničím výnimočný zápas proti Švajčiarovi a po mame polovičnému Fínovi Henrimu Laaksonenovi /6:1, 6:4, 6:3/ si svetový hráč číslo jeden užil o čosi viac ako zvyčajne.

Z jeho lóže mu totiž po prvý raz fandil jeho synček. Štvorročný Stefan zasadol po boku mamy Jeleny a vydržal tam veľkú časť zápasu.

Na Laaksonena bol príliš dobrý

„Je to pre mňa výnimočný deň, lebo prvýkrát som hral zápas pred očami svojho syna. Ukázal úžasnú trpezlivosť, keď tam dokázal sedieť hodinu a pol. Zvyčajne nevydrží tak dlho dívať sa na tenis,“ ozrejmil Novak Djokovič na webe Roland Garros 2019.

Zatiaľ čo syn bol v hľadisku pokojný, zápas jeho otca bol 3S, čiže short, sharp and sweet (krátky, ostrý a sladký), čiže bezproblémový.

„Je to šampión, ktorý vám nedá ani výmenu zadarmo. Nezačal som dobre, zmenil som nejaké veci, ale aj tak to nestačilo. Novak bol na mňa príliš dobrý,“ skonštatoval Laaksonen, 104. rebríčka ATP.

Na finále Wimbledonu mal zákaz vstupu

Malý Stefan sa objavil v lóži na zápase svojho otca už pred necelým rokom, keď preberal víťaznú trofej na Wimbledone. Ibaže vtedy si po boku mamy pozrel len slávnostný ceremoniál odovzdávania víťazného pohára.

Na finálový zápas proti Juhoafričanovi Andersonovi mal zákaz vstupu, lebo nariadenie All England Clubu nedovoľuje deťom mladším ako 5 rokov, aby sledovali zápasy naživo v hľadisku.

„Práve od vlaňajšieho Wimbledonu opäť začala moja hra fungovať ako má. Bol to veľký odrazový mostík a opäť som začal víťaziť na grandslamových turnajoch. Je to úplne iný pocit neporovnateľný s ničím iným,“ skonštatoval Djokovič po postupe do 3. kola v Paríži.