Djokovič povolil Pavláskovi iba päť gemov, na Wimbledone suverénne postúpil ďalej

LONDÝN 6. júla (WebNoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič nasadený ako druhý zvíťazil za 93 minút jednoznačne 6:2, 6:2, 6:1 nad Čechom Adamom Pavláskom vo štvrtkovom stretnutí 2. kola dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Miestny šampión zo sezón 2011, 2014 a 2015 Djokovič hral s 22-ročným 136. mužom hodnotenia Pavláskom premiérovo v kariére.

Djokovič je pred Connorsom

Medzi najlepších 32 v britskej metropole sa prebojoval deviaty raz bez prerušenia. Tridsaťročného Belehradčana v sobotu vyzve úspešný zo súbežného duelu Juan Martín Del Potro (Arg.-29) – Ernests Gulbis (Lot.).

Zverenec Andreho Agassiho a čerstvo aj Maria Ančiča Djokovič v utorok v 1. kole viedol nad Martinom Kližanom 6:3, 2:0 a 30:0 na príjme, keď Slovák odstúpil pre zranenie ľavej nohy.

Srb vtedy dosiahol 234. zápasový úspech na veľkej štvorke, čím osamel na historickej druhej pozícii pred Američanom Jimmym Connorsom. Vedie Švajčiar Roger Federer (315 pred štvrtkom).

Srb vlani stroskotal v treťom kole

Víťaz minulotýždňového prípravného podujatia v Eastbourne Djokovič vlani v All England Lawn Tennis and Croquet Clube stroskotal už v 3. kole, postaral sa o to Američan Sam Querrey.

Bývalý líder hodnotenia “Nole” Djokovič, aktuálne 4. v renkingu pre nasadzovanie, má na konte 12 vrcholných trofejí. Dosiaľ naposledy sa radoval vlani na parížskom antukovom turnaji Roland Garros, čím zavŕšil tzv. kariérny Grand Slam.

Wimbledon – Dvojhra mužov – 2. kolo:

Novak Djokovič (Srb.-2) – Adam Pavlásek (ČR) 6:2, 6:2, 6:1 za 93 minút