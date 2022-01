Djokovič verejne priznal chyby. Išiel na rozhovor s pozitívnym testom, lebo nechcel sklamať novinára

V nevšednom tenisovom súboji medzi Novakom Djokovičom a austrálskymi imigračnými úradníkmi sa loptička presunula na stranu mužskej svetovej jednotky. Djokovič sa verejne na sociálnych sieťach vyjadril k nezrovnalostiam vo svojich cestovných dokladoch po prílete do Austrálie a dokonca priznal chyby, ktoré urobil.

Či mu však jeho povestná defenzíva bude stačiť na víťazstvo nad prísnou austrálskou legislatívou, ktoré by tentoraz znamenalo účasť na obľúbenom grandslamovom turnaji, je stále otázne.

„Štrnásteho decembra som bol na basketbalovom zápase v Belehrade, po ktorom som sa nechal otestovať, lebo som počul, že sa tam nakazilo veľa ľudí. Aj keď som nemal žiadne príznaky, urobil som si 16. decembra antigénový test na COVID-19. Výsledok bol negatívny. V rovnaký deň som sa rozhodol aj pre presnejší PCR test, aby som si bol istý. Tam už bol výsledok pozitívny, ale dozvedel som sa to až na ďalší deň po plánovanej akcii v mojej tenisovej akadémii v Belehrade, kde som deťom odovzdával trofeje. Šiel som na tú akciu preto, lebo som necítil príznaky a v tom čase som ešte nevedel o pozitívnom výsledku testu,“ objasňoval Djokovič.

Nechcel sklamať novinára

Ak by aj bolo všetko dosiaľ pravdivo opísané, neskôr urobil 34-ročný Belehradčan ešte jednu veľkú chybu. Už s vedomím pozitívneho testu nezostal v karanténe, ale šiel na dohodnutý rozhovor pre francúzsky denník L’Equipe. To bez problémov priznal a ospravedlnil sa za to.

„Bolo to vopred avizované a nechcel som sklamať dotyčného novinára. Celý čas som dodržiaval odstup a mal rúško na tvári. Dal som si ho dolu len počas fotografovania. Až keď som šiel domov, došlo mi, že to bola chyba a mal som ten rozhovor radšej preložiť,“ priznal zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča.

V súvislosti s mnohými špekuláciami okolo nesprávneho postupu imigračných úradníkov voči Djokovičovi podal 20-násobný grandslamový šampión ešte jedno očakávané vysvetlenie. Ako je možné, že v cestovnom doklade mal zaškrtnuté políčko, že minimálne 14 dní pred príletom k protinožcom neopustil Belehrad, keď bol medzitým na sústredení v Španielsku.

„Tieto dokumenty za mňa vyplnili členovia môjho tímu, čo som povedal aj úradníkom na letisku po prílete. Môj agent zaškrtol nesprávne miesto v dokumente, za čo sa úprimne ospravedlňuje. Bola to ľudská chyba, ale rozhodne nie úmyselná,“ vysvetlil Djokovič.

Minister ešte definitívne nerozhodol

Osud jeho účasti na Australian Open má po pondelkovom priaznivom verdikte súdu v rukách austrálsky minister pre prisťahovalectvo Alex Hawke. Ten môže uplatniť „osobnú moc“ a z dôvodu tzv. verejného záujmu srbskému tenistovi opätovne zrušiť víza, čo by znamenalo jeho vyhostenie z Austrálie.

Práve z dôvodu zhromažďovania dôkazov a poskytnutia obrany druhej strane Hawke ešte definitívne nerozhodol. Podľa austrálskeho právnika Grega Barnesa Hawke naozaj disponuje osobnou mocou zrušiť víza a zmeniť tým rozhodnutie súdu.

„Ak Djokovičovi zrušia víza, jeho právnici by sa ešte mohli obrátiť na súd a požiadať o súdny príkaz, ktorý by zabránil jeho opusteniu krajiny. Bude to však už veľmi náročné. Podľa mojich skúseností sa v takýchto prípadoch už finálny verdikt nemení,“ uviedol Barnes.

Bez ohľadu na vyššie spomenuté fakty, Djokovič sa už začal riadne pripravovať na obhajobu titulu na Australian Open. V Melbourne Parku už absolvoval so svojím tímom tri tréningy a verí, že od pondelka začne púť za rekordným 21. grandslamovým titulom. Ak by ho napokon získal, predstihol by tak dvojicu najväčších rivalov Rogera Federera a Rafaela Nadala, ktorí sa s ním zatiaľ delia o post historickej jednotky v úspešnosti na turnajoch tzv. veľkej štvorky.