Djokovič verí v pekné privítanie od austrálskeho publika, negatívnu reakciu neočakáva ani riaditeľ Australian Open

Srbský tenista Novak Djokovič sa vrátil do Austrálie, aby sa po dvoch rokoch predstavil na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open.

Tridsaťpäťročná bývalá svetová jednotka v utorok pricestovala do Adelaide, kde by mala v budúcom týždni hrať na miestnom podujatí Adelaide International. Austrálsky tenisový zväz (Tennis Australia) v stredu potvrdil návrat rodáka z Belehradu do krajiny.

Vyhostený z Austrálie

Djokoviča pred necelým rokom vyhostili z Austrálie pre nezrovnalosti s dokladmi o absencii očkovania proti ochoreniu COVID-19. Na Australian Open 2022 preto nemohol obhajovať singlový titul a pôvodne dostal aj zákaz vstupu do krajiny na tri roky. Tento zákaz mu úrady medzičasom zrušili a v Melbourne bude v januári 2023 (16. – 29.1.) bojovať o jubilejný desiaty titul na Australian Open.

„Novak je v Austrálii vítaný a znova bude patriť medzi hlavných favoritov na celkové víťazstvo na Australian Open,“ uviedol riaditeľ AO Craig Tiley, ktorý sa neobáva negatívnej odozvy publika na Srba: „Mám veľkú dôveru v austrálskych divákov, sú to slušní športoví priaznivci a najmä tí tenisoví. Milujú tento šport a chcú vidieť tých najlepších hráčov aj skvelé zápasy. Verím, že budú reagovať tak, ako sa patrí a s rešpektom.“

Verí v pekné privítanie

Novak Djokovič sa pokúsi opäť zvíťaziť na svojom obľúbenom podujatí a nedovoliť Španielovi Rafaelovi Nadalovi úspešnú obhajobu prvenstva.

„V ostatných rokoch som mal šťastie, že som mal v Austrálii dobrú formu. Veľmi rád tu hrávam. Dúfam, že po udalostiach zo začiatku tohto roka ma tam pekne privítajú a to mi pomôže k dobrým výkonom,“ povedal víťaz 21 grandslamových turnajov.