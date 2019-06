Djokovič zmietol Zvereva z kurtu, do semifinále Roland Garros postúpil aj Thiem cez Chačanova

PARÍŽ 6. júna (WebNoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič a Rakúšan Dominic Thiem utvorili druhú semifinálovú dvojicu dvojhry mužov na antukovom vrchole sezóny v Paríži.

Svetový hráč číslo 1 Djokovič si poradil s turnajovou päťkou Nemcom Alexandrom Zverevom 7:5, 6:2, 6:2 a postúpil do svojho deviateho miestneho semifinále.

Thiem potvrdil povesť výborného antukára

Ešte predtým Dominic Thiem nasadený ako štvrtý vyradil desiatku turnaja, Rusa Karena Chačanova, 6:2, 6:4, 6:2. Thiem potvrdil povesť výborného antukového hráča a medzi najlepšiu štvorku na Roland Garros postúpil po štvrtý raz v neprerušenej sérii. Vlani stroskotal až vo finále na rakete antukového kráľa Rafaela Nadala.

Premožiteľa Martina Kližana Chačanova vyprevadil energický Rakúšan z kurtu s poriadnym výpraskom. Zápas trval iba 107 minút a Thiem dovolil Rusovi uhrať iba 8 gemov. Pomer víťazných úderov a nevynútených chýb mal 25-ročný rodák z Wiener Neustadtu vysoko nadpriemerný (29-12). „Veľmi dobrý zápas som odohral. Kontroloval som výmeny z forhendovej strany a to bolo veľmi dôležité. Veľa som toho nepokazil a to je úžasný poznatok,“ povedal Dominic Thiem v prvom pozápasovom rozhovore na kurtu.

Djokovič útočí na nepravý Grand Slam

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu Djokovič stále reálne útočí na zavŕšenie tzv. nepravého Grand Slamu, keďže vlani triumfoval na Wimbledone aj US Open a v tomto roku na Australian Open. V súboji so Zverevom ťažil z oveľa presnejšej ruky, keďže na nevynútené chyby to bolo 18:40 z pohľadu 32-ročného Srba.

Zverev doplatil aj na nepremieňanie brejkbalov, využil len jeden z ôsmich pokusov.

Do semifinále dvojhry mužov postúpili štyria najvyššie nasadení hráči, keďže prvú semifinálovú dvojicu už v utorok utvorili hrajúce legendy Roger Federer (Švaj.-3) a Rafael Nadal (Šp.-2). Najvyššia štvorka v najlepšej štvorke v mužskom singli na turnaji profiúrovne bola predtým naposledy na Australian Open 2012. Odvtedy uplynulo 488 turnajov.