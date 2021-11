Djokoviča zdolal na ATP Finals Zverev, Nemec sfúkol aj ruského šampióna Medvedeva (video)

Najlepší svetový tenista Novak Djokovič s nadhľadom komentoval svoju prehru v semifinále turínskeho šampionátu ATP Finals. Nemec Alexander Zverev ho v tomto roku obral o možnosť zisku tzv. Golden Slamu, keď Srba vyradil v semifinále olympijského turnaja v Tokiu.

Aktuálne mu vzal šancu na zisk šiesteho prvenstva na prestížnom koncoročnom turnaji najlepšej osmičky svetových tenistov a prípadné vyrovnanie rekordu Rogera Federera. Zverev zdolal Djokoviča 7:6 (4), 4:6, 6:3 a vo finále vyzve lanského šampióna Rusa Daniila Medvedeva.

Turnaj v Turíne mal napätie aj kvalitu

„Túžim vyhrať každý zápas, to je úplne jasné. Rovnako dôležité je však prejavenie rešpektu a uznania súperovi. So Saschom Zverevom máme mimo kurtu výborný vzťah. Je to skvelý chlap a fantastický tenista. Verím, že raz z neho bude aj grandslamový víťaz. Som si tým istý,“ uviedol Novak Djokovič, cituje ho oficiálny web Mužskej tenisovej asociácie.

„Naše semifinále v Turíne malo intenzitu, napätie aj kvalitu. Hral aj podával som dobre, ale nevyhol som sa jednej slabšej hre v treťom sete. Tri forhendy a jeden bekhend z ľahších pozícií som pokazil a prakticky vtedy aj stratil celý zápas,“ dodal 34-ročný Belehradčan.

Počkáme a uvidíme

Djokovič sa po prehratom semifinále nevyhol otázke, ako vidí svoju januárovú obhajobu titulu na Australian Open v Melbourne. Austrálski vládni predstavitelia aj organizátori úvodného grandslamového turnaja sezóny už viackrát zdupľovali, že tenisti nezaočkovaní proti koronavírusu nebudú mať povolený vstup do krajiny a teda ani na turnaj.

Djokovič v nedávnej minulosti viackrát zdôraznil, že očkovanie je výsostne súkromná vec každého človeka. „V poslednom čase som sa nezaoberal pravidlami účasti na Australian Open. Musím sa porozprávať so zodpovednými, potrebujem od nich získať informácie. Musíte si teda počkať na závery týchto rozhovorov. Počkáme a uvidíme,“ uviedol Djokovič na webe ORF.

Ak by sa zverencovi Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča podarilo získať v poradí desiaty titul na Australian Open, stal by sa najúspešnejším tenistom histórie. V takom prípade by v počte grandslamových prvenstiev predstihol svojich veľkých rivalov Rogera Federera a Rafaela Nadala. Všetci traja majú dosiaľ na konte 20 grandslamov.