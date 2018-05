DKV Box Europe odštartuje cestu k jednotnému vyúčtovaniu mýta

BRATISLAVA 28. mája (WBN/PR) – DKV Euro Service, popredný poskytovateľ služieb pre dopravcov, uvádza na trh palubnú jednotku DKV Box Europe pre celoeurópske vyúčtovanie mýta. Od mája DKV zároveň spúšťa na svojich stránkach objednávací systém. Prví užívatelia si budú môcť DKV Box Europe otestovať už v lete. Zahájenie dodávok boxov je v pláne od septembra.

„Naším cieľom je ponúknuť dopravcom palubnú jednotku DKV Box Europe, ktorá počínajúc posledným štvrťrokom tohto roka v strednodobom horizonte postupne nahradí všetky jednotky namontované vo vozidle,“ hovorí Jürgen Steinmeyer, riaditeľ pre mýtne služby v spoločnosti DKV Euro Service.

DKV plánuje spustiť úhradu mýtnych poplatkov prostredníctvom jednotky DKV Box Europe behom štvrtého štvrťroka tohto roka najprv v Belgicku. Aktivácia nemeckého mýta by mala prebehnúť na začiatku budúceho roka. Na jar 2019 budú nasledovať krajiny využívajúce mikrovlnné mýtne systémy s mýtnymi bránami, medzi ktoré patrí Rakúsko, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko.

Onedlho na to má byť aktivované tiež Taliansko. „Krajiny ako Poľsko, Slovinsko a Maďarsko v súčasnosti ešte upresňujú svoje nariadenia k EETS, takže ich zatiaľ nie je možné pokryť boxom pre viacero krajín. Sme s nimi v kontakte a čoskoro zahájime jednanie o certifikácii,“ dopĺňa J. Steinmeyer. Podobná situácia je aj v Českej republike a na Slovensku, kde však ešte žiadne konkrétne prevádzkové vyhlášky k EETS neboli oznámené.

Výhody DKV Box Europe * Jedna zmluva, jeden mýtny box a jedno vyúčtovanie pre celú Európu – pre dopravcov blízka realita * DKV Box Europe – jednoduchá inštalácia a konfigurácia krajín, manuálne nastavenie počtu náprav, hybridná rádiová technológia * Pohodlné objednanie a online registrácia do mýtnych systémov

„DKV Box Europe umožní úhradu mýta vo všetkých priebežne pridávaných krajinách bez toho, že by bolo potrebné palubnú jednotku meniť. Registrácia do mýtnych systémov a aktivácia príslušnej krajiny bude komfortná prostredníctvom internetového portálu DKV. Dáta sú do palubnej jednotky odosielané bezdrôtovo, užívateľ si môže DKV Box Europe sám namontovať a prenášať ho z jedného vozidla do druhého. Vďaka vymenovaným prednostiam sa výrazne zníži časová náročnosť i administratíva a zároveň sa zvýši flexibilita pre užívateľa,“ vysvetľuje Ondřej Pavlík, výkonný riaditeľ českej a slovenskej pobočky DKV Euro Service.

Nová palubná jednotka je vybavená hybridnou rádiovou technológiou, vďaka ktorej možno hradiť poplatky v mýtnych systémoch využívajúcich ako satelitné, tak mikrovlnné technológie.

„Nevylučujem, že bude úhrada mýtnych poplatkov v spomínaných krajinách možná i v skorších termínoch,“ hovorí Jürgen Steinmeyer. „Našou prioritou je poskytovať zákazníkom spoľahlivé služby a zverejňovať výhradne prognózy, ktoré považujeme za reálne.“

DKV Box Europe patrí do portfólia DKV Euro Service

DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave mnoho služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách.

Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 70 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.

DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva okolo 930 pracovníkov po celej Európe a v roku 2017 dosiahla obrat 7,2 miliardy eur.

Aktuálne je v obehu viac než 3,1 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 170 000 zákazníkov. V rovnakom roku bola karta DKV vyhlásená po trinásty raz za sebou za „Najlepšiu značku“ v kategórii palivových a servisných kariet.