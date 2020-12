Dlhá cesta za slobodou by sa mala skrátiť. Obete domáceho násilia nebudú musieť o pomoc žiadať samé

Napriek pandémii si mnohí budú v najbližších dňoch želať prežitie pokojných sviatkov v kruhu rodiny. Pre obete domáceho násilia však slová ako „rodina“ a „pokoj“ nejdú dokopy a Vianoce prežijú tak, ako každý iný deň, v strachu o svoje zdravie či život.

Napriek mylnému názoru verejnosti obete domáceho násilia nie sú často schopné požiadať o pomoc. Tento ťažký krok by mala uľahčiť novela zákona o obetiach trestných činov z dielne Ministerstva spravodlivosti SR.

Mimovládky ako intervenčné centrá

Tá sa, okrem rozšírenia právnej pomoci na civilné konanie či zjednodušenia prístupu k odškodneniu, zameriava práve aj na obete domáceho násilia.

Ministerstvo chce vytvoriť sieť intervenčných centier z existujúcich mimovládnych organizácií, ktoré už s obeťami trestných činov pracujú.

Vyplniť sa tým má súčasné vákuum a to v prípadoch, že ohrozená osoba po vykázaní násilníka zo spoločného obydlia policajtmi sama nevyhľadá odbornú pomoc.

V súčasnosti sú totiž policajti povinní iba informovať ohrozenú osobu o kontaktoch na mimovládky, ktoré im môžu poskytnúť odbornú pomoc. Je však na rozhodnutí každej týranej osoby, či sa na ne aj obráti.

Obete ostávajú pasívne

Prax ukázala, že ohrozené osoby po vykázaní násilníka zo spoločného obydlia často ostávajú pasívne a odbornú pomoc nevyhľadajú.

„Podľa štatistík, v roku 2019 len 3,7% ohrozených osôb domácim násilím využilo po vykázaní násilníka zo spoločného obydlia možnosť podania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia v civilnom konaní. V tomto roku takúto možnosť využilo len 3,2 % ohrozených osôb,“ priblížila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová.

Ak ohrozená osoba do 10 dní nepodá návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia, vykázanie násilníka z domu nie je možné predĺžiť a vracia sa späť do spoločnej domácnosti.

Okolie ich odmieta

Psychické rozpoloženie, hanba, strach či nedostatok podpory okolia sú faktory, ktoré často bránia obeti zdvihnúť telefón či navštíviť krízové centrum.

„Obete sa môžu dostať do stavu bezmocnosti, bezradnosti, pretože ich každý v okolí odmietne,“ vysvetľuje Iveta Schusterová, riaditeľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. Dodáva, že musia čeliť nezáujmu okolia alebo neochote zo strany rodiny.

Často sú tak príbuznými alebo rodičmi označované ako čierne ovce alebo musia znášať hanbu v dedine či meste, kde žijú. Nemenej bežné je aj zatváranie očí pred ich situáciou.

Policajti musia poslať záznam mimovládke

Podľa Schusterovej obetiam mnohokrát susedia či iné okolie nechce dosvedčiť na polícii, čo sa u n ich v domácnosti dlhodobo deje. Bežné sú podľa nej aj nevhodné poznámky či rady ako: „Vydrž, veď každý to má v živote ťažké.“

To všetko len zhoršuje už aj tak náročnú situáciu domáceho násilia, ktoré nezriedka trvá roky. Novela, ktorá vstúpi do platnosti v máji budúci rok, to má zmeniť.