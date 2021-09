Dlhá šnúra Lewandowskeho skončila, prvýkrát po siedmich mesiacoch nestrelil gól

Dlhých sedem mesiacov trvala šnúra, počas ktorej poľský futbalový topkanonier Robert Lewandowski skóroval v každom súťažnom súboji nemeckého Bayernu Mníchov.

Táto sa séria sa však v piatok večer skončila, skúsený Poliak totiž vyšiel strelecky naprázdno v bundesligovom súboji proti poslednému tímu tabuľky Greuther Fürth.

Šnúra zastavená na 19 zápasoch

Bayern v tomto súboji síce získal tri body za triumf 3:1, no Lewandowski loptu neposlal do bránky ani raz. Blízko k tomu mal v 40. minúte uvedeného duelu, no loptu poslal iba do konštrukcie bránky súpera.

Šnúra Lewandowského sa zastavila na 19 zápasoch, do toho sa rátajú súboje v I. bundeslige, Lige majstrov a národnom pohári. Sériu začínal poľský ostrostrelec ešte 15. februára 2021 pri remíze 3:3 proti Bielefeldu. Keďže Lewandowski vyšiel v piatok strelecky naprázdno, nevyrovnal klubový rekord Gerda Müller, ktorý skóroval v šestnástich budesligových stretnutiach bez prerušenia.

Bayern si upevnil líderskú pozíciu

Bayern si ziskom troch bodov upevnil pozíciu lídra tabuľky I. bundesligy. V sobotu sa síce na Bavorov môže dotiahnuť Wolfsburg, no v prospech zverencov trénera Juliana Nagelsmanna hovorí výrazne lepšie skóre.

„Zatiaľ sme spokojní s tým, ako nám to ide. Musíme si však dávať pozor, aby sme zostali na víťaznej vlne. Vždy sa musíme koncentrovať na najbližší krok. Zatiaľ si to užívame a pracujeme na zlepšovaní,“ povedal po súboji hosťujúci útočník Thomas Müller, ktorý strelil jeden z troch gólov Bayernu. Bol to pre neho druhý presný zásah v tomto ročníku. „V konečnom dôsledku, futbal je šport založený na výsledkoch. Dvojnásobne to platí v Nemecku, výnimočne pre nás. Zatiaľ sa nemôžeme sťažovať, nesmieme však prísť o kontakt s napredovaním,“ dodal.