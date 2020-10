Dlhé rady, logistické problémy, no žiadna hystéria. Ako vyzeral prvý deň pilotného testovania v Bardejove (reportáž)

Dlhé vlečúce sa rady, v ktorých stáli desiatky ľudí. Miestami aj dvojhodinové čakanie, kým sa vôbec dostanete k „testovačom“. A ďalšia polhodina na konečný rezultát. Takto nejako vyzeralo pilotné testovanie v Bardejove.

Keď si k tomu prirátate, že príprava, ako to politici nazvali najväčšej operácie na Slovensku od SNP, mala svoje trhliny, človek si zrejme povie, že si vie predstaviť aj lepšie strávený čas svojho života ako státím v rade s malou dušičkou, ako to celé dopadne. A či to státie v rade nebude vlastne na dlhé dni posledný pobyt na čerstvom vzduchu.

Napriek tomu, tí ktorí sa zúčastnili prvého dňa pilotného testovania v Bardejove, to zvládli bez nadávok, hystérie či prílišnej nervozity. Bol to rozdiel vyjsť od nenávistných diskusií na sociálnych sieťach medzi reálnych ľudí.

Hodinový rad pre kúpeľmi

Takto pred rokom v októbri patrilo srdce jedného z našich najznámejších kúpeľných miest – Bardejovských Kúpeľov fanúšikom kvalitného vína. Niekoľko stoviek sa ich tu stretlo na tradičnom Hornošarišskom vínnom festivale. Po niečo vyše 12-tich mesiacoch degustáciu vína a pohodovú zábavu na kúpeľnej kolonáde vymenili takmer prázdne cestičky medzi ubytovacími zariadeniami a známym kúpeľným prameňom.

Jediná vyššia koncentrácia ľudí sa sústredila pri mestskom objekte kina Žriedlo. Ten iba nedávno prešiel rozsiahlou modernizáciou. Ako vyzerá po rekonštrukcii sme ale nezistili. Nie príliš komunikatívna policajtka nás po konzultácii s „vyššími miestami“ ani poverený príslušník armády nepustili ani za hlavné dvere. Vstup povoľovali iba testovaným. Pred dverami sa už ale tvoril dlhší rad. Hoci ako sme sa od práve odchádzajúceho manželského páru dozvedeli, až taký dlhý vlastne nebol.

Príslušník Policajného zboru upozorňuje čakajúcich na dodržiavanie dvojmetrových odstupov na mobilnom odberovom mieste Bardejovská Zábava v Bardejove. Bardejov, 23. október 2020. Foto: SITA/Viktor Zamborský

„V Bardejove sme obišli dve odberné miesta a zdalo sa nám, že je tam veľa ľudí, tak sme prišli pozrieť do kúpeľov. Je tu síce menej ľudí ako v Bardejove, ale aj tak je to na hodinu čakania. Nie sme ale vzhľadom na náš vek tak dobre oblečení, aby sme mohli hodinu stáť vonku,“ tvrdili nám svorne dôchodcovia s tým, že sa otestovať určite vrátia.

Manželka Jana Švantnerová vysvetlila, že aj na dôchodku je pracovne aktívna. A okrem toho, že by chcela vedieť, či náhodou nie je šíriteľkou vírusu ona, bola by rada, ak by podobný doklad mali aj jej klienti. To, že si certifikát musia vystáť v rade, neriešili. „Boli sme predtým aj na klasické PCR testy a aj tam sme čakali. Bolo nám teda jasné, že inak sa to zorganizovať nedá. Každý to musí odstáť. Ale sme za to, aby sa to urobilo,“ dodala.

Niekde nedorazili certifikáty, niekde pomôcky či zdravotníci

Bolo niečo po jedenástej, testovanie v kine sa však začalo iba nedávno. Na viacerých miestach nastali logistické problémy. Niekde nedorazili certifikáty, niekde nevyhnutné pomôcky vrátane testov a niekde chýbal dokonca aj zdravotníci. Tí sľúbení napríklad neprišli v Bardejovskej Zábave, miestnej časti na okraji mesta, kde sme sa zastavili ešte pred príchodom do Bardejovských Kúpeľov, no nepochodili sme.

Dvojica vojakov a policajt tu stáli pri ešte nezloženom stane. Okrem zdravotníkov chýbali aj súčiastky na jeho zloženie. A tak nás informovali, že začínajú až o 14-tej. Do Bardejovskej Zábavy sme sa preto museli vrátiť neskôr.

Poďme teda späť do Bardejovských Kúpeľov. Že je tu situácia neporovnateľná s tou spred roka Webnovinám potvrdila aj ekonomická riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s. Tamara Šatanková. V tomto čase pred rokom sa podľa nej v kúpeľoch liečilo vyše 900 klientov, teraz ich nebola ani polovica. A bude ich vraj ešte menej. Po opatreniach, ktoré vo štvrtok aj v súvislosti s pilotným testovaním vydal Ústredný krízový štáb, sa podľa nej začali hromadne odhlasovať aj tí, ktorí tak doteraz neurobili.

„Boja sa lockdownu, ktorý nás od soboty čaká,“ vysvetlila. Najviac sa vraj boja toho, ako sa dostanú z kúpeľov domov. „Nemôže pre nich nikto prísť, lebo bude potrebný antigénový test. V ostatných okresoch sa ešte netestuje, takže je to taká veľká medzera. Veľa vecí sme si museli sami vyriešiť a sami vysvetliť. Či správne, uvidíme,“ dodala.

Klienti kúpeľov sa musia povinne testovať

Klienti, ktorí sa napriek všetkému rozhodli zostať, zase musia do sobotného večera absolvovať plošné testovanie. V opačnom prípade budú musieť kúpele opustiť. Pri zákaze vychádzania by totiž podľa Šatankovej aj tak nemohli absolvovať predpísané procedúry a vyšetrenia.

Podľa Ľubomíra Sralíka, ktorý prišiel na liečenie z okolia Prešova, test problémom nie je. Zastihli sme ho práve na ceste na testovanie. „Mám doma rodinu, vnúčatá. A aj sám kvôli sebe. Chcem takto chrániť rodinu,“ zdôvodnil, že sa vybral testovať napriek tomu, že ešte o podmienke negatívneho testu pre ďalší pobyt nevedel.

Príslušník Armády SR dezinfikuje ľuďom ruky pred vstupom do odberného miesta. Bardejov, 23. október 2020. Foto: SITA/Viktor Zamborský

V prípade, že bude všetko v poriadku by radšej ostal v kúpeľoch, pri pozitívnom teste bol rozhodnutý ísť do domácej karantény. Tam sa však nemusia dostať všetci. V kúpeľoch ale mysleli aj na takéto prípady. „Naša kapacita je 1,5-krát väčšia ako aktuálna obsadenosť. V prípade pozitívneho testu preto automaticky klienta sťahujeme do karantény. Ak sa má ako dostať domov, ide okamžite do domácej karantény,“ vysvetlila Šatanková.

Väčšie starosti tak obchodno-ekonomickej riaditeľke robí dopad druhej vlny koronavírusu na prevádzku kúpeľov. Tie už teraz avizujú za tento rok stratu, ktorú aspoň trochu skresala letné sezóna, na úrovni viac ako štyri milióny eur. Veľa si v aktuálnej situácii nesľubujú ani od silvestrovských osláv. „Ak to takto pôjde ďalej, budeme musieť rozmýšľať aj o prepúšťaní,“ pripustila. V Bardejovských kúpeľoch aktuálne pracuje vyše 350 zamestnancov.

Minister Krajčí v skafandri

Z Bardejovských Kúpeľov sme sa vybrali do centra Bardejova. Cestou cez mesto bolo vidno dlhé rady čakajúcich aj na ďalších odberných miestach. Na Základnej škole Komenského sme ich pri našom príchode v rade napočítali vyše 50. Práve tu ohlásil svoj príchod aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. Pôvodne bol nahlásený na dvanástu, meškal asi dve hodiny.

Čakanie naňho nám tak nahradilo čakanie v rade na testovanie, ktoré prebiehalo pred budovou školy. Na odbernom mieste to fungovalo ako podľa príručky. Po príchode sa zapojil aj samotný minister, ktorý sa priznal, že natiahnutý skafander sa mu príliš nepozdáva. „Je to veľmi prísne. Myslím si, že by to nemuselo byť až, také prísne. Ale tak musíme dodržať všetky opatrenia. Podľa mňa ak zdravotníci pomáhajú takýmto spôsobom, tak sa nemusia báť, že sa nakazia,“ povedal z vlastnej skúsenosti Krajčí.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (vpravo) odoberá vzorku na odbernom mieste v areáli Základnej školy na ulici Komenského v Bardejove. Bardejov, 23. október 2020. Foto: SITA/Viktor Zamborský

Minister neskôr navštívil aj miestnu nemocnicu. V nej je aktuálne kritická situácia so stavom lôžok, ale aj lekárov a sestier, ktoré má vedenie k dispozícii. Piatkové testy zamestnancov tu odhalili ďalších osem pozitívnych sestier a číslo chýbajúceho personálu už atakujú hranicu sto ľudí.

Viac času na prípravu

Našou poslednou zastávkou počas pilotného testovacieho dňa bola napokon pôvodne prvá zamýšľaná. Opäť sme sa zastavili v Bardejovskej Zábave. Odberné miesto už fungovalo, v rade cez maličký mostík, cez ktorý má problém prejsť jedno auto, sa vinul „had“, v ktorom sme napočítali vyše 60 ľudí. Výsledok testu práve, zhodou okolnosti, oznámili Miroslavovi Bujdovi, ktorý iba pred pár mesiacmi skončil po ôsmich rokoch vo funkcii prednostu Okresného úradu v Bardejove.

Čakal naňho s manželkou dve hodiny. Ešte ho nemal poriadne v rukách a už do nich bral telefón, aby vybavil parkovanie pre „tatrovku“, ktorú by inak museli vojaci odviezť do Prešova a späť. Bujda totiž aktuálne pracuje na oddelení správy vnútorných vecí bardejovského mestského úradu a preto je do príprav celej akcie aj po konci na stoličke okresného prednostu zasvätený. „Keby dali požiadavku ráno, už to mohlo byť vybavené. Ale vybavíme to aj tak, lebo nemá logiku strácať čas a zvyšovať náklady,“ podotkol k situácii, ktorú zistil.

Dezinfekcia stolov v odbernom mieste v areáli Základnej školy na ulici Komenského v Bardejove počas pilotného testovania. Bardejov, 23. október 2020. Foto: SITA/Viktor Zamborský

Ako dodal, vzhľadom na informačné kanály, ktoré boli, považuje to, čo sa stihlo za dva a pol dňa urobiť, za svetový rekord. Ak by na prípravu mali aspoň o týždeň viac času, mohli byť podľa Bujdu úplne inak pripravení. „Ráno nám ale zlyhalo to, čo samospráva nemôže ovplyvniť ako boli chýbajúce certifikáty, či testy,“ povedal a položil otázku, na ktorú si zároveň aj odpovedal. „Som v tomto takisto lajk, ale keď na štyri okresy je málo zdravotného personálu, pýtam sa, či ho na celé Slovensko budeme mať v jednej chvíli dosť? Obávam sa, že nie…“

Uvidíme o týždeň. Isté je zatiaľ to, že v prvý deň pilotného testovania v okrese Bardejov, ktorý je väčší ako tri testované okresy na Orave dokopy, otestovali spolu 19 404 osôb. Infekčných bolo 534 z nich.