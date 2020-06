dm otvorila výnimočnú obchodnú prevádzku

V stredu 24. júna otvorila dm v obci Ľubotice v blízkosti Prešova svoju v poradí už 152. filiálku, ktorá je veľmi výnimočná. Jej kompletné personálne obsadenie, teda vedúca a tri spolupracovníčky, sú všetko absolventky odborného výcviku, s ktorými dm spolupracuje už od ich nástupu na strednú školu v roku 2012, ktorú vyštudovali s jej podporou. Ide tak nielen o historicky prvú filiálku dm, ktorú riadia len absolventi odborného výcviku, ale o prvú obchodnú prevádzku tohto druhu na Slovensku vôbec. Tá je zároveň príkladnou ukážkou toho, že aj štúdium na strednej odbornej škole môže človeka pripraviť do ďalšieho života kvalitne, vďaka čomu si dokáže rozbehnúť úspešnú pracovnú kariéru.

Všetky dámy študovali na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prešove s podporou dm. Zaujímavosťou je, že vedúca filiálky a dve spolupracovníčky, ktoré ukončili štúdium v roku 2016, sú prvé tri vybrané talenty dm pre obchod vôbec. „Ak sa človek vo svojom živote venuje niečomu, čo ho baví a vnútorne napĺňa, odráža sa to aj na výkone, ktorý podáva. Som vďačná za to, že môžem vo svojom živote robiť prácu, ktorá ma baví, v ktorej sa môžem vzdelávať, osobnostne a profesijne rásť, o to viac, že mojimi kolegyňami sú zároveň moje priateľky, spolužiačky zo strednej školy. V dm pracujem po škole už štvrtý rok a dobrý pracovný kolektív je základom toho, prečo sa do práce vždy teším. Štúdium s podporou dm mi dalo veľa – kamarátstva vo filiálke, dobré kolegyne a kolegov, takisto ma zdokonalilo aj v správaní sa k ľuďom. Naučilo ma byť flexibilnou a premieňať svoje nápady na skutočnosť. Pocit byť prvou žiačkou dm je super. Je to niečo, na čo sa bude spomínať stále,“povedala Denisa Horváthová, absolventka odborného vzdelávania s podporou dm a vedúca filiálky Ľubotice.

Štúdium pre dm s prvkami duálneho vzdelávania

Dm už od školského roku 2011/2012 podporovala v rámci svojho projektu Vzdelávanie pre prácu v dm žiakov vo vybraných stredných odborných školách v odboroch Obchodný pracovník a Predavač. V tomto školskom roku totiž rozbehla svoje prvé aktivity v tejto oblasti a so sloganom „Hľadáme talenty pre obchod“ začala tento program budovať, čoho výsledkom bolo, že sa v nasledovnom školskom roku 2012/2013 podaril štart štúdia prvých žiakov s podporou dm na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prešove, a to konkrétne troch dievčat, ktoré aktuálne otvárajú „svoju“ filiálku dm. Systém duálneho vzdelávania bol do slovenského školstva zavedený o takmer štyri roky neskôr, v roku 2015, keď bol 12. marca 2015 schválený zákon o odbornom vzdelávaní a príprave.

Arpád Šimon, hlavný majster odbornej výchovy, SOŠ obchodu a služieb v Prešove, ktorý sprevádzal absolventky ich odborným výcvikom celé štyri roky, na margo tejto špeciálnej udalosti dodáva: „Tento deň ukázal správnosť rozhodnutia našej školy o spolupráci so zamestnávateľom dm drogerie markt. Som hrdý na to, že naše študentky dokázali výsledky svojho snaženia zavŕšiť zodpovedajúcim úspechom a uznaním. Ich nástup do našej školy bol začiatkom niečoho nového, s čím sú vždy späté isté očakávania. Svojím prístupom ma počas celého štúdia uisťovali, že po jeho ukončení dokážu samostatne pracovať a byť pre svojho budúceho zamestnávateľa prínosom.“

Duálne vzdelávanie pre prácu v dm

V spolupráci so strednými odbornými školami, ktorých je aktuálne 14, a vo vzdelávaní žiakov pokračuje dm už v poradí ôsmym rokom. V školskom roku 2019/2020 v systéme duálneho vzdelávania tak pre dm študuje 91 žiakov. Novinkou sú štyri žiačky prvého ročníka z Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave, ktoré sa v systéme duálneho vzdelávania pripravujú na budúce povolanie v rezorte Financie a controlling.

Inštruktorky duálneho vzdelávania

Žiaci zaradení do duálneho vzdelávania vykonávajú svoj odborný výcvik priamo vo filiálkach spoločnosti, kde vysokú úroveň odborného vzdelávania zabezpečujú certifikované inštruktorky nielen z radov vedúcich filiálok, ale aj z radov kolegýň na prevádzke. Aktuálne sprevádza žiakov v systéme 134 spolupracovníkov, ktorí získali certifikát inštruktora v duálnom vzdelávaní. Žiaci dm sú hneď od prvého dňa na odbornom výcviku súčasťou tímu predajne. Sú teda zapájaní do riadneho procesu kompletnej práce v predajniach, aby si teóriu získanú v škole mohli hneď čo najviac prepájať s praxou.

Vzdelávanie žiakov dm v systéme duálneho vzdelávania

Vo všeobecnosti si dm vyberá žiakov na odbory Obchodný pracovník a Obchodná akadémia. Tieto odbory majú všeobecné učebné osnovy pre obchodné spoločnosti či reťazce, v ktorých je presne dané, čo všetko by mal absolvent tohto odboru po skončení štúdia vedieť. Počas odborného výcviku sa žiaci učia to, čo k týmto osnovám potrebujú, a navyše aj procesy a činnosti dm tak, aby dostali komplexne všetky potrebné informácie o tom, čo s čím súvisí. To, čo však dm v spomínaných osnovách chýba a čo takisto nevie zrealizovať ani na svojej prevádzke, prípadne na centrále, rieši cez rôzne doplnkové vzdelávacie aktivity, ktoré vytvára a prispôsobuje svojim potrebám. Ide o prezenčné vzdelávacie aktivity, ktoré trvajú od 4 do 8 dní. Počas týchto dní žiaci odídu zo svojich domovov a školy do inšpiratívnych priestorov, kde sa učia zaujímavé veci súvisiace s ich štúdiom. Ide o vzdelávacie aktivity Herbárium a Zdravé stravovanie v Zaježovej, kreatívnu aktivitu ZaŽiTo-k a praktický workshop Štíhle procesy.

Marcel Blaščák, manažér rezortu Spolupracovník, dm drogerie markt

„Na začiatku práce v oblasti vzdelávania mladých ľudí sme si definovali víziu, aby absolventi nášho vzdelávacieho programu pôsobili na vedúcich pozíciách spoločnosti. Prešlo osem rokov a naši bývalí žiaci, prví absolventi vzdelávacieho programu, samostatne vedú filiálku. Naša vízia sa naplnila. A to je zároveň dobrou správou pre mladých ľudí, ktorí sú ešte žiakmi základných škôl, že v dm sa to dá. Už od prvého ročníka strednej školy totiž môžu pracovať na svojej kariére. Je len na nich, či ponuku od dm prijmú a budú na sebe dennodenne cieľavedome pracovať, až kým sa nevypracujú napríklad na manažérsku pozíciu. A ani tu sa ich cesta nemusí končiť.“

Martina Hurtová, oblastná manažérka, dm drogerie markt

„V živote človeka je dôležitá starostlivosť, a to v rôznych smeroch – v zdraví, súkromnom živote, vo vzťahoch na pracovisku, v podpore a dôvere. Mňa osobne fascinuje jedinečnosť každej žiačky a je pre mňa veľmi inšpirujúce hľadať v nich prostredníctvom stretnutí vo filiálke to, čo ich na praxi baví a robí život v dm zaujímavým, či sú to procesy, oblasť poradenstva alebo využitie technických pomôcok v prospech procesov v poradenstve pre zákazníka. Často vidím v žiakoch potenciál, ktorý v danom momente ani oni sami nevidia. A je krásne pozorovať ich dospievanie v dm. Tento potenciál a jedinečnosť som sa rozhodla spojiť do jedného celku, vo filiálke v Ľuboticiach.“

Miriama Halušková, vedúca filiálky, inštruktorka duálneho vzdelávania, dm drogerie markt

„Nadšenie, chuť začať niečo nové a nepoznané bolo to, čo sa začalo s príchodom nových žiakov pre dm. Každá ich prax v našej filiálke bola pre mňa výzvou učiť sa reči tínedžerov a prinášala veľa prekvapení a smiechu. Zrazu to nebola každodenná práca v predajni, na akú sme boli zvyknutí, ale boli tu žiačky – kolegyne, ktoré chceli všetko zažiť a skúsiť. Štyri roky ubehli rýchlo, ani sme sa nenazdali a boli sme pred ich maturitou a následným nástupom do práce. Chuť pracovať a pomáhať si navzájom z nich urobili tím, ktorý má možnosť zúročiť nadobudnuté. Pomôžem si citátom Alberta Einsteina: Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť. Preto želám Deny, Monike, Melánii a Paťke, aby ten oheň v nich vždy horel.“

Zadný rad: Arpád Šimon, Miriama Halušková, Marcel Blaščák, Martina Hurtová. Predný rad: Monika Kišeľová, vedúca filiálky Denisa Horváthová, Melánia Javolková, Patrícia Kiššová.

