dm zvýšila v obchodnom roku 2019/2020 obrat o takmer 14 percent

Spoločnosť dm drogerie markt potvrdila svojimi hospodárskymi výsledkami za uplynulý obchodný rok pozitívny trend z predchádzajúcich období, a to aj napriek pandemickej situácii. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol o 13,6 percenta, keď dosiahol výšku takmer 267 miliónov eur. V uplynulom obchodnom roku realizovala dm na Slovensku investície vo výške približne 10 miliónov eur, z čoho najväčšia časť – 8,9 milióna eur – bola určená na rozvoj pobočkovej siete. V obchodnom roku 2020/2021 plánuje dm navýšenie investícií na približne 11 miliónov eur. Náklady dm spojené s realizáciou opatrení v súvislosti s covidom-19 sa vyšplhali do konca septembra 2020 na úroveň jedného milióna eur.

Súhrnný obrat celej skupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt predstavuje takmer 3 mld. eur, čo znamená medziročný nárast o 5,3 percenta, pričom materská firma z Rakúska sa na tomto obrate podieľala sumou 980 miliónov eur. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate skupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko tak predstavuje 67 percent. Percentuálny rast sa prejavil aj na súhrnnom obrate celého koncernu dm (zahŕňa 13 krajín vrátane Nemecka), ktorý sa oproti obchodnému roku 2018/2019 zvýšil o 2,9 percenta na 11,5 mld. eur.

V porovnaní s obchodným rokom 2018/2019 sa znížilo množstvo zákazníckych nákupov na takmer 20,15 milióna, čo predstavuje približný pokles o 2,7 %. Napriek miernemu poklesu v počte zákazníckych nákupov, ktorý odráža zmenu nákupného správania zákazníkov v dôsledku pandémie, sa oproti minulému roku eviduje výraznejší nárast výšky priemerného nákupu zákazníkov. Zákazníci tak realizovali nákupy v menšej frekvencii, ale vo vyšších hodnotách.

„Tento rok nás zasiahla nová, dosiaľ nepoznaná situácia, ktorá nás učí žiť inak, tak spoločensky, ako aj ekonomicky. Aj keď naša spoločnosť nebola priamo zasiahnutá reštrikciami, pretože sme mohli a stále môžeme mať otvorené predajne a zásobovať ľudí produktmi dennej spotreby, stálo nás to veľa úsilia, ako aj finančných nákladov, ktoré sme investovali do ochrany zdravia našich spolupracovníkov a zákazníkov. Ako spoločnosť s vedúcim postavením na trhu sme si plne vedomí svojej povinnosti a zodpovednosti voči spoločnosti, voči svojim zákazníkom a všetkým spolupracovníkom,“ povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

Opatrenia a náklady dm spojené s covidom-19

V neočakávanej a náročnej situácii, v ktorej sa ocitla nielen dm, bolo jej prvoradou snahou zabezpečiť ochranu spolupracovníkov a zákazníkov. Hneď nato nadväzovala snaha zabezpečiť dostatok tovaru, ktorý sa v najhektickejšom období míňal enormnou rýchlosťou. Do realizovaných opatrení na ochranu zdravia pri práci pre spolupracovníkov dm bol zahrnutý prídel antibakteriálnych gélov, ochranných rúšok a štítov, dezinfekčných sprejov, rukavíc, vitamínov a pracích prostriedkov nevyhnutných na údržbu ochranných rúšok. Taktiež bolo zavedené preventívne meranie teploty spolupracovníkom na všetkých pracoviskách bezkontaktným teplomerom alebo termokamerou. dm dodržiavala aj zvýšenú dezinfekciu plôch a miest s kontaktom zákazníkov (vozíky a pokladnice), dezinfekciu rúk vo forme stojanov umiestnených pred vstupom do predajne a nainštalovala ochranné plexisklá na pokladniciach a informačné oznamy na dodržiavanie opatrení ÚVZSR.

Náklady dm spojené s realizáciou opatrení sa vyšplhali do konca septembra 2020 na úroveň jedného milióna eur. Tieto náklady zahŕňajú prostriedky na ochranu zdravia spolupracovníkov a zákazníkov, dezinfekciu priestorov, mzdové náklady agentúrnych pracovníkov, SBS a mnohé ďalšie. Navyše bilancia hospodárskych výsledkov umožnila dm aj vyplatenie finančného príspevku takmer 1 700 spolupracovníkom v celkovom náklade približne 600 000 eur. dm ako spoločnosť súdržná so svojimi spolupracovníkmi sa rozhodla vyplatiť príspevok aj tým spolupracovníkom, ktorí sa v čase pandémie priamo nepodieľali na chode spoločnosti. Myšlienka vyplatenia príspevku totiž nespočívala v odmenení spolupracovníkov za vykonanú prácu, ale v zmiernení nepriaznivých dôsledkov pandémie na ich každodenný život.

Rozvoj pobočkovej siete

Počet slovenských pobočiek dm sa v obchodnom roku 2019/2020 k 30. septembru 2020 zvýšil na 152. Do konca tohto kalendárneho roka plánuje dm na Slovensku otvoriť ďalšie dve nové filiálky, a to v Prešove a v Senci. Do konca nového obchodného roka (t. j. do 30. septembra 2021) by na Slovensku malo byť celkovo 158 filiálok dm.

Nárast počtu zamestnancov

Dôsledkom neustáleho rozširovania pobočkovej siete je aj zvýšenie počtu spolupracovníkov dm. K 30. septembru 2020 mala dm drogerie markt na Slovensku 1 648 aktívnych spolupracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 7,2 percenta. Celkovo dm zamestnáva 62 606 ľudí v 13 krajinách.

