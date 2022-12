Do Bratislavského kraja za prácou či do školy prichádza viac ako 100-tisíc osôb

Do Bratislavského kraja za prácou či do školy prichádza 104 250 osôb. Zistilo sa to podľa Sčítania osôb domov a bytov (SODB) 2021 z indexu dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. januáru 2021. Informuje o tom hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder.

Podľa sčítania do Bratislavského kraja denne prichádza 44 550 ľudí za prácou a 13 743 žiakov a študentov do školy. Inak ako denne za prácou do Bratislavského kraja dochádza 23 581 ľudí a do školy takmer 7 000 detí.

Najviac ľudí prichádzajúcich za prácou alebo do školy do Bratislavského kraja je z Trnavského a Nitrianskeho kraja, vysoké percento migrujúcich však tvoria aj obyvatelia Banskobystrického a Košického kraja.