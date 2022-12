Do Bratislavy prichádza marketing hlavného mesta východu

Marketing. Pojem, ktorý v súčasnej dobe pozná skutočne každý. Pre niekoho je len spôsobom, ako zvýšiť predaj produktov či povedomie o jeho značke alebo službe. Ďalší chápe marketing komplexnejšie – ako proces objavovania či tvorenia hodnôt, s ktorými bude zákazník spokojný za cieľom dosiahnutia konverzií. Jednoducho v premene potenciálneho záujemcu na platiaceho zákazníka. No nech už je vaša znalosť marketingu akákoľvek, najlepšie urobíte, keď necháte tento obšírny odbor na profesionálov, vďaka čomu sa vy budete môcť venovať naplno ostatným povinnostiam. Ako sa však zveriť do tých správnych rúk, v malej krajine, ktorá je plná marketingových agentúr rôznych kvalít a skúseností?

Byť dôveryhodným partnerom má zmysel

„Vytvárame hodnotu, ktorá približuje značky komunitám a komunity širšiemu svetu. Aj na základe skúseností každého člena tímu sa na marketing ako taký pozeráme z inej perspektívy – spôsob, akým vytvárame prepojenie zákazníka so značkou, vzniká prostredníctvom disciplíny a profesionality celej agentúry,“ hovorí Veronika Feňáková, Account manager z My Brand Agency. Košická digitálna marketingová agentúra, ktorá vznikla v roku 2018, si zakladá hlavne na profesionalite, kreativite, ale aj efektivite v oblasti online marketingu a reklamy.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam sa radí medzi najúspešnejšie digitálne agentúry východného Slovenska. Ambícia jednotlivých hráčov tímu je posúvať sa vpred, rásť a zabojovať o popredné priečky aj na západe, a zaradiť sa tak medzi celoslovenskú špičku. My Brand Agency verí, že je budovanie mena svojich klientov v online priestore kombináciou performance marketingu a kreatívnych riešení správnou cestou, ako preraziť nielen v Košiciach. Významné partnerstvá My Brand Agency ako Google Partner, Mailchimp Partner, Meta Business Member či člen The American Chamber of Commerce in the Slovak Republic svedčia o úspechu, dôveryhodnosti a profesionalite agentúry.

Foto: My Brand Agency

Pevné základy sú nutnosťou pre úspešné napredovanie spoločnosti

Celý tím v minulosti spolupracoval s mnohými zvučnými, nielen slovenskými, ale aj zahraničnými značkami z rôznych odvetví. Spomenúť môžeme napríklad Slovenskú poštu, Harley Davidson, Toyotu Košice či Banco Casino Košice. Medzi aktuálnych agentúrnych klientov patria Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Hobbytec, Denticon, Hanák – Košice, či JUNIK. „Našou víziou je rozšíriť pôsobenie agentúry aj na „západný trh“ a priamo v Bratislave založiť našu druhú pobočku a vybudovať pevné základy pre úspešné napredovanie spoločnosti. Naším cieľom je uzavrieť spolupráce so značkami, ktoré zastávajú rovnaké hodnoty ako my,“ dodáva Ing. Daniel Shyp, CEO spoločnosti.

Z množstva slovenských agentúr si preto koncový klient môže skutočne vyberať. Hlavné však je vybrať si správne, pretože len kvalitná agentúra môže klientovi viditeľne pomôcť. Otvorené oči, dôsledný rešerš a chuť nadviazať spoluprácu je tým pravým základom na štart úspešného partnerstva. Ak k tomu vašej potenciálnej budúcej marketingovej agentúre záleží aj na budúcnosti a vzdelávaní, vyhrali ste. „Okrem samotného „businessu“ sa venujeme aj vzdelávaniu na vysokých školách a taktiež ponúkame možnosť stáže. Naše aktivity chceme naďalej rozširovať napríklad aj offline eventami, od ktorých si sľubujeme lepšie splynutie a pochopenie západného trhu, ako aj plodné spolupráce s pre nás zaujímavými značkami,“ zakončil Ing. Daniel Shyp, CEO My Brand Agency.

Viac informácií nájdete priamo na stránke: https://mybrandagency.sk/

