Do Ceny Oskára Čepana 2022 sa prihlásilo 57 umelcov/umelkýň, čo je najviac v doterajšej histórii projektu

Do tohtoročnej Ceny Oskára Čepana sa prihlásilo 57 umelcov/umelkýň, čo je najvyšší počet v 27-ročnej histórii projektu. Uzávierka otvorenej výzvy na prihlasovanie sa bola o polnoci z piatka na sobotu 9. apríla. Možnosť zapojiť sa do ceny využilo 26 umelcov a 31 umelkýň, z toho sú ôsmi súčasťou umeleckých dvojíc. Podľa riaditeľky ceny Lucie Gavulovej je rôznorodosť tvorivých výstupov prihlásených odrazom aktuálneho, stále sa vyvíjajúceho živého diskurzu súčasného vizuálneho umenia.

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia.

„To, že sa každým rokom do Ceny Oskára Čepana hlási viac a viac umelcov, umelkýň, umeleckých kolektívov je dôležitým ukazovateľom. Aktuálny počet prihlásených je dosiaľ najvyšší od roku 1996. Portfóliá prihlásených prezentujú široký mediálny záber, od digitálneho cez akčné, multimediálne umenie, aktivistické tendencie, performatívne prejavy, až po fotografiu – ktorá napríklad v minulosti pomerne absentovala a o to viac je to potešujúce –, kresbu, maľbu či objektové umenie,“ povedala riaditeľka projektu Lucia Gavulová.

Portfóliá prihlásených bude posudzovať medzinárodná porota zložená zo špičkových odborníkov a odborníčok v oblasti súčasného vizuálneho umenia.

„Tento rok sa nám podarilo vyskladať silnú porotu. Pozvanie prijali osobnosti medzinárodnej scény akými sú Amira Gad alebo Aaron Cezar. Výber z 57 prihlásených umelcov a umelkýň iba štyroch vystavujúcich, ktorí budú pracovať na nových projektoch a pripravovať výstavu v Kunsthalle Bratislava nebude vôbec jednoduchý. Porota už má v tejto chvíli k dispozícii všetky prihlášky, môže sa tak postupne pripravovať na svoje prvé zasadnutie, ktoré sa uskutoční 26. apríla,“ spresnila Lucia Gavulová.

V medzinárodnej porote zasadnú Aaron Cezar (USA/UK; zakladateľ a riaditeľ Delfina Foundation v Londýne; v roku 2021 člen poroty Turner Prize; ex-kurátor Hayward Gallery Project Space v Londýne; kurátor programov pre verejnosť na 58. Bienále v Benátkach), Amira Gad (EG/FR; riaditeľka Light Art Space Berlín; v 2014-2019 kurátorka Serpentine Galleries v Londýne; s Hansom Ulrichom Obristom spolukurátorka skupinovej výstavy Hack Space v K11 Art Foundation v Honk Kongu), Edith Jeřábková (CZ; hlavná kurátorka PLATO Ostrava; zakladateľka iniciatív Institut úzkosti a Are I are-events.org) a Lilia Kudelia (UA/USA; hosťujúca kurátorka v Residency Unlimited v New Yorku; ex-kurátorka Dallas Contemporary v Texase, Corcoran Gallery of Art vo Washingtone a Art Arsenal v Kyjeve; v roku 2017 ko-kurátorka Národného ukrajinského pavilónu na 57. Bienále v Benátkach).

Prvé online zasadnutie poroty sa bude konať v utorok, 26. apríla 2022, organizátori zverejnia mená vybraných umelcov/umelkýň najneskôr vo štvrtok, 28. apríla. Spolupráca s finalistami a finalistkami sa rozbehne v máji, vernisáž spoločnej výstavy je naplánovaná v polovici septembra. Druhé stretnutie poroty sa uskutoční v Bratislave, 27. októbra.

V roku 2022 sa pretínajú v rámci Ceny Oskára Čepana spolupráce organizátora s laureátmi/tkami, či finalistami/tkami naprieč štyrmi ročníkmi. Len koncom februára skončila spoločná výstava minuloročných finalistov a finalistiek, v týchto dňoch prebieha procesuálno-participatívny projekt laureátky Ceny Oskára Čepana 2020 Daniely Krajčovej, ktorého výstupom bude výstava Obrúsok/Cерветка/Servetka a začiatkom mája sa uskutoční séria performatívnych vystúpení laureáta z roku 2019 Erika Sikoru. Zároveň sa pripravuje vydanie katalógu k Cene Oskára Čepana 2020 a taktiež publikácia k Cene Oskára Čepana 2021 a výstave All In. At Least, a Possibility… Na jeseň sa uskutoční samostatná výstava laureátky z roku 2018 Emílie Rigovej vo viedenskom mumok-u.

