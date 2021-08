Do Čiernej Hory vpustia po novom len zaočkovaných alebo ľudí s negatívnym testom

Od utorka 24. augusta je vstup do Čiernej Hory pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenskej republiky možný len s negatívnym výsledkom testu na koronavírus alebo preukázaním sa o zaočkovaní.

Ako na svojej internetovej stránke informuje Ministerstvo zahraničných vecí (MZV), konkrétne je na vstup do krajiny potrebné potvrdene o absolvovaní aspoň prvej dávky očkovania proti COVID-19 alebo negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Postačí aj antigénový test

Využiť sa tiež dá negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín, alebo pozitívny výsledok PCR testu, ktorý je pred vstupom do Čiernej Hory starší ako 14 dní a zároveň nie starší ako 180 dní, čím osoba dokáže, že COVID-19 prekonala. Všetky druhy testov zároveň musia byť vydané oprávneným laboratóriom.

„Veľvyslanectvo SR v Podgorici odporúča cestujúcim zabezpečiť si papierovú formu potvrdení, respektíve vyššie uvedených testov s originálnou pečiatkou zdravotníckeho zariadenia. Elektronická verzia nemusí byť zo strany čiernohorských orgánov akceptovaná,“ upozorňuje MZV.

Nákladná doprava funguje bez obmedzení

Zároveň informuje, že povinnosť preukázať sa testom sa nevzťahuje na deti do päť rokov.

„Pokiaľ cestujúci nemajú príslušné testy, respektíve potvrdenia, vstup do krajiny im nebude umožnený. To neplatí pre občanov Čiernej Hory a cudzincov s povoleným pobytom v krajine, ktorí sú v tomto prípade povinní nastúpiť do 14-dňovej samoizolácie, ktorá môže byť ukončená najskôr na šiesty deň negatívnym výsledkom PCR testu,“ uvádza MZV.

Rezort dodáva, že tranzit osobnej a nákladnej dopravy cez Čiernu Horu funguje bez obmedzení.