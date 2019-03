Do dražby ide zrejme prvá nahrávka hitu od Davida Bowieho, ktorá pochádza zo skúšky kapely

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) – V utorok budú dražiť demo, o ktorom sa predpokladá, že je prvou nahrávkou hitu Starman Davida Bowieho. Zástupcovia aukčného domu Omega Auctions z mestečka Newton-le-Willows predpokladajú, že pásku z roku 1971 predajú za 10-tisíc libier (v prepočte zhruba 11 600 eur).

Ronson dal pásku kamarátovi

Na nahrávke je podľa portálu BBC počuť zosnulého Bowieho, ako hovorí gitaristovi Mickovi Ronsonovi, ktorý už chcel vypnúť nahrávanie, že skladba ešte neskončila.

Práve Ronson dal pásku v roku 1971 kamarátovi a začínajúcemu muzikantovi Kevinovi Hutchinsonovi, aby mu pomohol naučiť sa pieseň. Ten si ju vypočul, označil ako „nahrávka skúšky Davida Bowieho“ a odložil ju. Demo obsahuje aj nahrávky Bowieho piesní Moonage Daydream a Hang Onto Yourself.

Nahrávku si zachoval aj napriek sťahovaniu

Hutchinson, ktorý teraz pásku predáva, si podľa vlastných slov spomína, že si ju vypočul a pomyslel si ‚Toto je OK.‘, nie ‚Je to fantastické.‘ „Keď máte 16, nič vás neohromí,“ vyjadril sa. Nahrávku si však nechal, aj keď sa medzičasom niekoľkokrát presťahoval a dnes už si myslí, že je „samozrejme, fenomenálna“.

Dnes už legendárna pieseň Starman vyšla v roku 1972 na konceptuálnom albume The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, vďaka ktorému sa Bowie preslávil. David Bowie, vlastným menom David Robert Jones, zomrel v roku 2016 vo veku 69 rokov.