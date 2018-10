Do druhého kola prezidentských volieb by išli Lajčák a Danko. Tretina Slovákov nevie, koho voliť

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) – Najväčšiu šancu stať sa prezidentom by mal podľa prieskumu agentúry FOCUS minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Podporu mu vyjadrilo 26 percent respondentov.

V prvej trojke aj Danko a Mistrík

Na druhom mieste skončil predseda SNS a NR SR Andrej Danko s 12,3 percenta a prvú trojicu uzatvára vedec Róbert Mistrík s 9,5-percentnou podporou.

Prieskum robili od 18. do 25. septembra na reprezentatívnej vzorke 1 015 respondentov, ktorých sa pýtali: „Prezidentské voľby budú na Slovensku na jar na budúci rok. Predstavte si však, že by sa prezidentské voľby konali už tento víkend a na prezidenta by kandidovali nasledujúci kandidáti. Ktorému z nich by ste dali svoj hlas?“

Remišová a Bugár majú rovnakú podporu

Sudca Štefan Harabin by sa umiestnil štvrtý s 9,1 percenta, piaty by skončil Marian Kotleba s 8,7 percenta, 7,9-percentnú podporu získali dvaja – predseda Mosta-Híd Béla Bugár aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová.

Nasleduje advokátka Zuzana Čaputová (5,2%), František Mikloško (4,9%), Eduard Chmelár (4,1%), Milan Krajniak (2,4%), Juraj Zábojník (1,2%). Menej ako jedno percento majú Martin Daňo, Radovan Znášik, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová a Oskar Fegyveres.

V prieskume 29,7 percenta opýtaných povedalo, že nevie, koho by volili a deväť percent by nešlo voliť. Respondentom predložili zoznam s menami možných prezidentských kandidátov, zoznam mien náhodne rotoval.