Do Grécka môžu prísť aj ľudia z krajín mimo zoznamu, musia však absolvovať testy a karanténu

Grécke úrady v sobotu ubezpečili, že povolenie vstupu do krajiny neobmedzia len na občanov 29 krajín, ktorých zoznam zverejnili pred niekoľkými dňami.

Ľudia prichádzajúci z oblastí, ktoré sa v tomto zozname nenachádzajú, sa však budú musieť podrobiť testom na koronavírus, prenocovať v určenom hoteli a následne absolvovať karanténu trvajúcu jeden alebo dva týždne.

Obmedzenia platia do konca júna

Spresnili tak informáciu, ktorú grécka vláda zverejnila v piatok. Tento postup by mal platiť od 15. do 30. júna, no úrady pripustili aj možnosť, že reštrikcie budú pokračovať aj po konci júna.

Pasažierov z 29 vybraných krajín budú testovať náhodne. Sú to: Albánsko, Austrália, Rakúsko, Severné Macedónsko, Bulharsko, Nemecko, Dánsko, Švajčiarsko, Estónsko, Japonsko, Izrael, Čína, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Libanon, Nový Zéland, Litva, Malta, Čierna Hora, Nórsko, Južná Kórea, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Fínsko.

Najprv otvoria letisko v Aténach

Zoznam vytvorili na základe dokumentu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva venovaného letiskám „v oblastiach s vysokým rizikom prenosu ochorenia COVID-19“.

Do 15. júna by pritom malo medzinárodné lety prijímať len letisko v Aténach, následne k nemu pribudne aj Solún a od 1. júla by sa mali otvoriť pre lety zo zahraničia všetky letiská schopné medzinárodnej prepravy.

V tomto období by malo pokračovať aj náhodné testovanie prichádzajúcich pasažierov. Od prvého júla by mali povoliť aj vstup do krajiny po mori.