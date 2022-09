Do kín prichádza česko-slovenský film svetových rozmerov s názvom Slovo

Dobová dráma Beaty Parkanovej zaznamenala pred časom historický úspech na filmovom festivale v Karlových Varoch. Od medzinárodnej poroty totiž získala dve hlavné ceny – ocenenie za najlepšiu réžiu a najlepší mužský herecký výkon. Beata Parkanová sa zároveň stala prvou českou režisérkou a len treťou ženou, ktorá si z festivalu odniesla Cenu za réžiu. Slovenskí diváci sa na tento výnimočný film, nakrútený podľa silného skutočného príbehu, môžu tešiť už 15. septembra.

Beata Parkanová. Foto: Bontonfilm

„Česko-slovenská kinematografia nemala dlho film, ktorý by ju zastupoval v oscarových súpereniach. Slovo je po dlhom čase silná snímka pod taktovkou ženskej režisérky, osobitej a výraznej Beaty Parkanovej, ktorá hrdo prebrala vlajku od pani Viery Chytilovej a Drahomíry Vihanovej,“ uviedol slovenský producent Maroš Hečko. „Talent rozprávať príbeh autorky a režisérky Beaty Parkanovej je jedinečný a z môjho pohľadu má svetové rozmery,“ dodal druhý zo slovenských producentov Peter Veverka.

Foto: Bontonfilm

Dej snímky Slovo sa odohráva v rokoch 1968 a 1969 a sleduje príbeh dvoch manželov, ktorí sú povahovo úplne rozdielni, no napriek tomu sú si vzájomnou oporou a spoločne sa snažia vzdorovať nástrahám doby. Dali si totiž slovo, že budú stáť pri sebe v dobrých aj zlých časoch. Sľúbili si, že budú žiť správne, budú mať pevné postoje a neprekročia určité morálne a spoločenské hranice. Okolie aj náročná situácia v Česko-Slovensku na konci 60. rokov minulého storočia ich však vystavujú skúškam. Václav odmieta vstúpiť do komunistickej strany a tlak, ktorému musí čeliť po auguste 1968, ho doženie až do psychiatrického ústavu. Teraz je to Věra, kto sa stáva pre svojho manžela oporou, dodáva mu silu stáť pevne na nohách a drží rodinu pokope. Aj ona dala svoje slovo a odmieta ho porušiť bez ohľadu na to, aká neistá je budúcnosť.

V hlavných úlohách excelujú Martin Finger, ktorý za svoj výkon získal krištáľový glóbus na tohtoročnom festivale v Karlových Varoch, a Gabriela Mikulková. Ďalšie postavy si zahrali Jenovéfa Boková, Marek Geišberg, Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Ondřej Sokol, Taťjana Medvecká, Petra Hřebíčková, Helena Krajčiová, Ján Jackuliak, Jana Oľhová či Juraj Nvota. „Chceli sme, aby aj tú najmenšiu rolu hral skvelý a skúsený herec. V tomto príbehu je každá situácia dôležitá a vďaka jednotlivým hercom získajú všetky drobné momenty na sile a realistickosti,“ hovoria producenti Maroš Hečko z AZYL Production a Vojtěch Frič z love.Frame.

Foto: Bontonfilm

Okrem hercov má Slovensko zastúpenie aj v tvorivom tíme filmu, a to cez kameramana Tomáša Juríčka (Amnestie, Kandidát, Backstage, televízna mini séria Mária Terézia) a umeleckú maskérku Andreu Štrbovú (Amnestie). Obidvaja boli nominovaní na Českého leva aj Slnko v sieti za film Amnestie. Na Slovensku sa tiež realizovala časť nakrúcania, a to konkrétne v Banskej Štiavnici, kde sa začiatkom minulého roka natáčala zimná scéna sánkovačky. „Natáčanie v Banskej Štiavnici, to bol slnkom zaliaty čas. Do obrazu sánkovania som si želala namrznutý, ligotajúci sa sneh, modré nebo a všetkých blízkych zdravých – to sa splnilo. Bola to radosť,“ zaspomínala si režisérka Beata Parkanová.

Foto: Bontonfilm

Hoci je dej filmu situovaný do minulosti, témy, ktoré zachytáva (boj za osobnú slobodu, dôležitosť hodnôt ako pravda, láska a dobro, otázka svedomia, osobnej zodpovednosti a pod.), sú nadčasové a aktuálne aj v dnešných časoch. Táto nadčasovosť bola podľa slov režisérky zámerom. „Nechcem, aby bol scenár rovnako ako film chápaný len ,dobovo‘ či ,historicky‘. Mojím prianím je, aby bolo Slovo práve pre svoje zameranie na človeka čítané a videné ako zrozumiteľné v každej dobe,“ uviedla Beata Parkanová. „Zdá sa, že téma zodpovednosti za naše slová je každým rokom aktuálnejšia a s vojnou, ktorá zúri na našej východnej hranici, máme opäť možnosť pripomenúť si krehkosť ľudského osudu,“ dopĺňa slovenský producent Peter Veverka.

Foto: Bontonfilm

Snímka Slovo prinesie silný príbeh z minulosti, ktorý je však viac než aktuálny aj v súčasnosti. To v kombinácii s prvotriednymi hereckými výkonmi, prepracovaným scenárom a nápaditou kamerou sľubuje skutočne výnimočný filmový zážitok. Dopriať si ho budete môcť v kine od 15. 9. 2022.

