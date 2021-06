Do kín prichádza Divoký Spirit, príbeh o veľkom kamarátstve dievčatka a divokého mustanga

Lucky hľadala tak dlho spriaznenú dušu, až ju našla v stvorení, ktoré by nikto nečakal. Divoký mustang, koník Spirit, jej dokáže, že priateľstvo na život a na smrť nemusí byť len medzi ľuďmi. Rodinný animovaný film prichádza po úspešnom seriálovom spracovaní konečne do kín, už od 24. júna!

Štúdio DreamWorks Animation (Shrek, Ako si vycvičiť draka, Madagaskar) nakrútilo ďalšiu rozprávku, ktorá chytí divákov za srdce.

Lucky Prescottová nikdy nepoznala svoju mamičku, odvážnu krasojazdkyňu z Miradera, ktorá malé mestečko v srdci americkej divočiny preslávila neuveriteľnými krasojazdeckými kúskami. Na jeden z nich však doplatila životom, a preto sa dievčatko z rodného Miradera, odsťahovala do civilizácie, k starostlivej a zároveň prísnej tete Core. Tá sa z nej rozhodla vychovať pokojné a rozumné dievča, čo sa jej však, vzhľadom na divokú povahu Lucky ani trochu nedarilo. Po sérii nešťastných príhod (vo väčšine z nich mala prsty) sa Lucky vracia do rodného Miradera, lenže po rokoch sa tu cíti ako cudzinka. V ospalom malomeste sa Lucky príšerne nudí, až do stretnutia s nádherným, divokým a rovnako nespútaným mustangom Spiritom.

V tej chvíli sa zrodí priateľstvo s veľkým „P“, ktoré ukončí až príchod neľútostného obchodníka. Ten chce Spirita a ďalšie divoké kone skrotiť a výhodne predať. Lucky sa ako správna kamarátka rozhodne, že mu v tom za každú cenu zabráni. Odmenou za toto odvážne rozhodnutie jej bude dobrodružstvo, aké doteraz nezažila.

Trailer si pozrite tu:

Príbeh divokého mustanga Spirita sa začal písať v roku 2002 vo filme Spirit – neskrotný mustang, ktorý okrem oscarovej nominácie získal milióny detských fanúšikov po celom svete. Z filmu neskôr vznikol televízny seriál, ale tvorcovia z DreamWorks Animation sa rozhodli, že nastal čas, aby sa príbeh vrátil na plátna kín. „Dobrodružných príbehov pre dievčatá v kinách veľa nie je. Príbeh Lucky a Spirita je navyše veľmi inšpiratívny. Ukazuje, že keď máte pri sebe kamaráta, na ktorého sa môžete kedykoľvek spoľahnúť, dokážete aj nemožné, „hovorí prezidentka DreamWorks Animation Margie Cohn.

V slovenskom znení sa vo filme predstavia známe herecké a spevácke osobnosti ako Kamila Magálová, Soňa Norisová, Nela Pocisková, Michal Hudák, Ján Koleník, Juraj Kemka, v detských úlohách Bianka Bucková a Martinka Kapráliková.

Film Divoký Spirit uvidíte v kinách od 24. júna.

