Do kín prichádza film, aký ste ešte nevideli – akčná sci-fi komédia s humanistickým posolstvom

Snímka s netradičným názvom Všetko, všade, naraz (v origináli Everything Everywhere All at Once) tento rok poriadne otriasla svetom kinematografie a vyvolala búrku nadšenia medzi divákmi aj filmovými kritikmi. Podľa nich má tento film od dvojice mladých amerických režisérov Daniela Kwana a Daniela Scheinerta potenciál stať sa kultom.

Na medzinárodnom serveri Rotten Tomatoes má snímka Všetko, všade, naraz od kritikov fantastické hodnotenie 95 %. Recenzenti sa zhodujú v tom, že niečo ako táto snímka sa vo svete kinematografie len tak často nevidí. „Je to čistý ohňostroj technickej bravúry, divokej invencie, emotívneho rozprávania, komediálnej geniality, akčného majstrovstva a vynikajúcich hereckých výkonov. Pre filmy ako Všetko, všade, naraz bola vynájdená kinematografia.“ (Ben Travis, magazín Empire). „Je takmer nemožné ho opísať, je iný ako všetko, čo ste doteraz videli. Je to najlepší americký film posledných rokov a nepochybne najlepší film v kinách za obdobie pandémie.“ (Jacob Hall, Slash Film). „Snímka Všetko, všade, naraz je predurčená nielen na to, aby sa stala jedným z najlepších filmov roka, ale aj klasickou komédiou, ktorú si určite budeme vážiť ešte dlhé desaťročia.“ (Kristy Puchko, Mashable).

Ani samotné režisérske duo, známe aj pod spoločnou prezývkou Daniels (Danielovia), nevie svoj film presne zaradiť. „Odpovedať na otázku, čo je náš film zač, by sa dalo tromi možnosťami: je to rodinná dráma, je to sci-fi a je to zároveň aj filozofické dielo,“ uviedol s nadhľadom Daniel Scheinert. V snímke sa totiž okrem iného riešia témy ako generačné nedorozumenia, život v digitálnej ére či klimatická kríza. Náročné myšlienky však vtipne kontrastujú s absurdne vyhrotenými situáciami a maximálne bizarnými obrazmi.

Film Všetko, všade, naraz rozpráva príbeh Evelyn, ženy v strednom veku (Michelle Yeoh), ktorá sa nudí so svojím manželom, začína neznášať svojho otca a veľmi si nerozumie s dcérou, ktorá zase pre zmenu začína neznášať ju. Jej práčovňa smeruje ku krachu a úradníčka z finančného úradu (Jamie Lee Curtis) jej k tomu hodila na krk daňové priznanie. Práve sedí na daňovom, keď sa zrazu objaví jej manžel z inej dimenzie a ukáže jej, že má stovky ďalších paralelných životov a nie každý z nich je takýto nanič.

Vedľa seba totiž existuje množstvo paralelných vesmírov a všetkým teraz hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Na hlavnú hrdinku tak čaká niečo ešte desivejšie, než sú dane, pretože jedine ona môže zlo s veľkým „Z“ zastaviť. Má totiž schopnosť prestupovať alternatívnymi vesmírmi, nasávať z nich schopnosti a zručnosti svojich paralelných ja a tie potom použiť na záchranu všetkých svetov. V jednom je filmovou hviezdou, v inom kuchárkou, v ďalšom majsterkou kung-fu, niekde má namiesto prstov párky, inde si úradníčku z finančného úradu vzala za ženu a niekde je zase obyčajným kameňom. Na všetky svoje ja sa môže napojiť a žiť naraz nespočetné množstvo rozličných životov.

Evelyn sa musí konfrontovať s multiverzom na pokraji kolapsu – s extrémnym prejavom zmyslového preťaženia, ktorým čoraz viac definuje moderný svet – aby si našla cestu k rodine, ktorá tu vždy bola. „Jedna z najsilnejších vecí, ktoré môžete pre niekoho urobiť, je venovať mu svoju pozornosť,“ opisuje režisér Daniel Kwan jednu z hlavných myšlienok filmu. „Bol by som rád, keby si diváci z nášho filmu odniesli myšlienku, že láskavosť môže byť silným spôsobom boja,“ dodáva Daniel Scheinert.

Originálnu snímku Všetko, všade, naraz si budete môcť vychutnať v slovenských kinách už 21. júla 2022.

