Do kín prichádza mrazivý hororový triler o temných stránkach materinskej lásky. Hlavnú úlohu si v ňom zahrala herečka na vozíčku

Hovorí sa, že materinská láska nepozná hranice. Pre hlavnú hrdinku filmu Bež! to však nie je útecha, ale hrozba. Mladé dievča vyrastá v úplnej izolácii iba so svojou mamou. Ich navonok idylický život však postupne začínajú narúšať desivé odhalenia. Napínavý, hitchcockovsky ladený triler natočil Aneesh Chaganty, autor vizionárskej snímky Pátranie.

Foto: Bontonfilm

Z bezpečného prístavu matkinho náručia sa niekedy môže stať smrtiaca hrozba. 17-ročná Chloe (Kiera Allen) vie o tom svoje. Je od pása dole ochrnutá a vyrastá osamote, izolovaná od sveta, iba so svojou mamou Diane (Sarah Paulson). Ich vzťah a spôsob života sa môže zdať bežným ľuďom zvláštny, možno až znepokojujúci, nikto však nemôže Chloinej mame uprieť urputnú snahu chrániť svoju dcéru, starať sa o ňu až do roztrhania tela a mať ju pre jej vlastné dobro stále pod dohľadom. Diane je na prvý pohľad milujúca, oddaná a starostlivá matka, no s pribúdajúcou snahou dcéry o osamostatnenie sa začne prejavovať jej temnejšia stránka. Chloe postupne odhaľuje ďalšie a ďalšie desivé tajomstvá a hoci je pripútaná k invalidnému vozíku, z oceľovo pevného materinského objatia musí za každú cenu utiecť.

Úlohu tak trochu démonickej matky stvárnila skvelá Sarah Paulson, ktorej výkon v legendárnom seriáli American Horror Story vyniesol titul ikony súčasného psychologického hororu. „Sarah má úžasnú schopnosť nielen elegantne manipulovať, ale zároveň dodáva postave Diane aj skutočnú srdečnosť. Dokázala úžasným spôsobom stvárniť Dianinu lásku k Chloe. Len letmým pohľadom toho vyjadrí tak veľa. Je fascinujúce sledovať ju pred kamerou,“ nešetrila slovami chvály na skúsenú herečku producentka Natalie Qasabian.

Foto: Bontonfilm

Nemenej pozoruhodný je však aj herecký výkon druhej hlavnej predstaviteľky – mladučkej Kiery Allenovej. Tá hrá v snímke Bež! dospievajúce dievča na vozíku, ktoré zúfalo potrebuje utiecť, ale nemôže. Hoci to bol pre mladú herečku filmový debut, svojím talentom očarila všetkých na pľaci a zároveň dokázala, že aj herci s hendikepom môžu byť plnohodnotnou súčasťou filmového natáčania. Kiera Allen je totiž pripútaná na invalidný vozík aj v skutočnom živote. Momenty, keď vo filme musí bez možnosti pohybu utiecť pred smrtiacim nebezpečenstvom, sú tak o to intenzívnejšie a realistickejšie.

Foto: Bontonfilm

Talentovaný tím hercov a tvorcov vytvoril silný psychologický hororový triler plný napätia, strhujúcich hereckých výkonov a prekvapivých zvratov. „Ak chcete zistiť, na ako dlho dokážete zadržať dych, je to film presne pre vás,“ odkazuje divákom režisér Aneesh Chaganty. Film Bež! bude mať v slovenských kinách premiéru už 17. 6. 2021.

