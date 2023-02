Do kín prichádza na Oscara niekoľkonásobne nominovaná snímka Duchovia Inisherinu

Duchovia Inisherinu sa na zozname nominácií na Oscara nachádzajú až 9-krát. Porotu zaujali v kategóriách Najlepší film, Najlepší režisér, Najlepší herec v hlavnej role, Najlepší herec vo vedľajšej role, Najlepšia herečka vo vedľajšej role, Najlepší pôvodný scenár, Najlepší strih. Najlepšia hudba. Snímka konečne prichádza do slovenských kín, už 2. februára.

„Duchovia Inisherinu je príbehom ostrova, malej skupiny ľudí na tomto ostrove a dvoch priateľov, ktorí sú na začiatku filmu nútení rozhodnutím jedného z nich ísť vlastnou cestou,“ hovorí herec Colin Farrell, ktorý vo filme hrá Pádraica, „Druhý priateľ sa s tým vyrovnáva mimoriadne ťažko.“

Príbeh sa začína tým, ako sa Pádraic šťastne prechádza po ostrove Inisherin, kde žije so svojou sestrou Siobhán. Pádraic je milý, mierny a šťastný chlapec: „Veľmi sa podobá na skutočného Colina Farrella,“ poznamenáva McDonagh.

Každý deň sa Pádraic a Colm stretávajú o 14:00, aby si zašli na drink do jedinej krčmy na ostrove. Je to každodenná rutina. V tento konkrétny deň sa však všetko zmení. Colm, ktorého hrá Brendan Gleeson, ignoruje Pádraica, keď mu zavolá.

„Colm sa začne správať veľmi zvláštne a začne sa Pádraicovi vyhýbať,“ hovorí Gleeson, „Colm neotvára dvere, čím sa začína naša cesta. Takto sa to začína – zatvorením dverí pred dobrým priateľom… bez zjavného dôvodu.“

Pádraic je spočiatku prekvapený, potom šokovaný a nakoniec so zlomeným srdcom. Je tiež zmätený, pretože Colm neuviedol žiadny konkrétny dôvod rozchodu. Títo dvaja muži boli priateľmi, predpokladáme, celý život. Prečo Colm ukončil svoje priateľstvo s Pádraicom, bolo to niečo, čo Pádraic povedal alebo urobil? Je Colm v depresii? Mal by rešpektovať Colmovo želanie a ustúpiť? Alebo by sa mal pokúsiť zmeniť Colmov názor či zmeniť seba?

Dej snímky Duchovia Inisherinu sa odohráva v roku 1923, keď v Írsku zúrila občianska vojna. Fiktívny ostrov Inisherin nie je zasiahnutý, ale na druhej strane vody na pevnine vládne napätie. „Niektoré noci je počuť hukot diel a streľbu, a tak si na ostrove veľmi dobre uvedomujeme, že prebieha občianska vojna,“ hovorí Colin Farrell, „Ale sme pred ňou chránení aj tým, že sme mimo cesty a sme pobrežná základňa.“

Írska občianska vojna prebiehala v rokoch 1922 až 1923 po vojne za nezávislosť a po vzniku Írskeho slobodného štátu, ktorý vytvoril na jednej polovici krajiny subjekt oddelený od Spojeného kráľovstva. O nadvládu bojovali dve proti sebe stojace skupiny, dočasná vláda podporujúca anglo-írsku zmluvu a Írska republikánska armáda (IRA), ktorá bola proti zmluve.

Miestnym obyvateľom na Inisherine to však mohlo byť len ťažko jedno. „Je smiešne, že ľudia na ostrove akoby ani nechceli riešiť, čo sa deje na pevnine,“ hovorí Condon, „Vojna ich nezaujíma. Akoby boli samostatnou malou krajinou – samostatným malým všetkým.“

To, čo sa odohráva na Inisherine – rozdelenie medzi Pádraicom a Colmom a narastajúce rozpory s ostatnými ľuďmi na ostrove – však odráža to, čo sa deje na pevnine. V rozdelení medzi týmito dvoma mužmi a v rozdelení medzi oboma stranami v írskej občianskej vojne sú alegorické aspekty, poznamenáva režisér a scenárista Martin McDonagh. „Je to príbeh, v ktorom sa odohráva maličká vojna medzi dvoma kamarátmi v rovnakom čase, ako sa tam odohráva väčšia vojna.”

Nakrúcanie bolo pre Farrella zaujímavé ale aj prostredím. veľmi osobné, až intímne. Duchovia Inisherinu sa tri týždne nakrúcali na ostrove Inishmore. Farrell pochádza z Dublinu na druhej strane Írska, ale v čase natáčania žil už 16 rokov v Los Angeles. „Miesto, kde som sa narodil, si budem navždy nosiť so sebou – formovalo ma počas určujúcich rokov môjho života až do mojich 20 rokov,“ hovorí, „A potom som si v Los Angeles vytvoril svoj domov. Oboje milujem veľmi odlišným spôsobom.“

Farrell sa spolu s ostatnými hercami a štábom vydal na trajekt do Inishmore. „Bolo to také vzrušujúce. Ľudia tam boli takí úžasní a veľkorysí. Dún Aonghasa, prehistorické hradisko, bolo tam hore na obzore a celé tie tisícročia sa tiahlo k nebu. Bolo to také zvláštne a nenormálne, že počasie bolo tak neustále krásne a takmer grécke.“

Mimoriadne pozitívne hodnotenú snímku Duchovia Inisherinu prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 2. februára.

