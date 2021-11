Do kín prichádza nová mysteriózna snímka Edwarda Wrighta, režiséra filmu Baby Driver

Niektoré sny vedia byť také živé, že si po prebudení položíte otázku, či sa vám naozaj len zdali. Keď sa pokúsite nájsť odpoveď, nemalo by vás zaskočiť, že môže byť viac než znepokojujúca. Posledná noc v Soho režiséra Edgara Wrighta je thrillerom plným nočných môr, ktoré vám jednoducho nedovolia zaspať.

Študentka módneho návrhárstva Eloise (Thomasin McKenzie) sa práve presťahovala z ospalej anglickej dedinky do životom pulzujúceho Londýna. Už to môže s psychikou mladého dievčaťa poriadne zamávať. Oveľa viac ju ale ovplyvňujú „nočné dobrodružstvá“, ktoré zažíva po zaspaní v prenajatej izbičke vľúdnej pani domácej (Diana Riggs). Vo sne sa vracia v čase do šesťdesiatych rokov, do preslávenej londýnskej štvrti Soho a nočného klubu Café De Paris. Tu stretáva talentovanú speváčku a tanečnicu Sandie (Anya Taylor-Joy), ktorej chýba už len krôčik k tomu, aby sa stala skutočnou hviezdou. Sandie má silné čaro osobnosti, ktorému Eloise podlieha čoraz viac, rovnako ako štýlu, tónu a divokosti zlatých šesťdesiatych. Podlieha im tak, že si nevšíma, ako medzi všetkými tými farbami začínajú prevládať temné tóny, a že jej nočné puto s minulosťou začína prenikať aj do jej každodennej existencie. Eloise si uvedomuje, že Sandie nemusí byť len výplodom jej fantázie, ale skutočnou ľudskou bytosťou, ktorá ju z minulosti zúfalo volá o pomoc. Eloise sa ju rozhodne zachrániť. Je to šialené? Možno. A nebezpečné? Celkom určite.

„Veľmi by som chcel, aby diváci odhaľovali príbeh filmu postupne, rovnako ako Eloise,“ hovorí režisér Edgar Wright, ktorý by si zo všetkého najviac prial, aby si každý, kto film uvidí nechal pointu príbehu pre seba. „Jednoducho, čo sa stane v Soho, nech zostane v Soho,“ dodáva jeden z najštýlovejších režisérov súčasnosti (Baby Driver). Jeho prianie podporuje aj predstaviteľka hlavnej úlohy Thomasin McKenzie. „Som rada, keď ma príbeh prekvapuje a tu sa to deje nepretržite. Nikdy neviete, čo sa stane v budúcej minúte, „hovorí McKenzie.

Film Posledná noc v Soho si môžete pozrieť v našich kinách od 11. novembra v distribúcii spoločnosti CinemArt SK.

