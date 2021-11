Do kín prichádza unikátny dokument o poslednom roku života Karla Gotta

1. októbra 2020 sme si pripomenuli 2. výročie smrti legendárneho zlatého slávika. Správa o jeho odchode z tohto sveta zasiahla tisícky fanúšikov nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj po celom svete. So svojím idolom sa už 11. novembra 2021 budú môcť všetci priaznivci Karla Gotta opätovne „stretnúť“ na veľkom plátne. Do slovenských kín totiž príde dlhoočakávaný dokumentárny film Olgy Malířovej Špátovej KAREL.

Dokument sa na podnet samotných manželov Gottovcov začal natáčať rok pred Karlovou smrťou a podľa jeho vlastných slov mal byť poďakovaním všetkým priaznivcom aj ľuďom, ktorí ho počas dlhej, bohatej hudobnej kariéry sprevádzali a podporovali. Po spevákovom náhlom úmrtí v októbri pred dvoma rokmi majú filmové zábery z posledných mesiacov jeho života ešte väčšiu hodnotu.

Na režisérsku stoličku sa posadila renomovaná dokumentaristka Olga Malířová Špátová, ktorá má na konte tridsať autorských filmov a množstvo domácich aj zahraničných ocenení. Okrem toho sa ako kameramanka podieľala na šestnástich filmoch svojej mamy, režisérky Olgy Sommerovej. Olga Malířová Špátová je tiež autorkou prvého dokumentu o Karlovi Gottovi s názvom Fenomén Gott, ktorý sa v roku 2009 stal najsledovanejším televíznym filmom v Českej republike.

„V polovici septembra 2018 mi volali Ivanka a Karel Gottovci a oslovili ma, či by som po desiatich rokoch opäť nenatočila s Karlom dokument o jeho živote. Neváhala som ani minútu! Nakrúcať s človekom, ktorý vydržal viac ako pol storočia na výslní českej kultúry vďaka svojmu výnimočnému speváckemu talentu, umeleckej pokore a nesmiernej pracovitosti, bola a je pre mňa nesmierna česť,“ vyznala sa režisérka.

„Olga má veľký dar natáčať so svojím úzkym tímom tak, že sme sa často nechali uniesť spontánnou atmosférou a prirodzene sme ju vpustili do nášho súkromia, vďaka čomu som sa rozhovoril o témach pomerne dôverných. So svojím manželom kameramanom Jánom Malířom sa tak vlastne stali súčasťou našej rodiny,“ vrátil pochvalu režisérke samotný hlavný protagonista filmu – Karel Gott. Z jeho slov je zrejmé, že prostredníctvom dokumentu nechá fanúšikov nahliadnuť aj do svojho súkromia, ktoré sa inak snažil s pokorou a láskou chrániť.

Tvorcovia filmu Karel zachytili Karla Gotta pri jeho vystúpeniach, pri stretnutiach s fanúšikmi v Česku aj v Hamburgu, ale najmä v jeho domácom prostredí – či už v Prahe, na chalupe v Českom Švajčiarsku, v dedine, kde trávil detstvo, a na ďalších miestach, ktoré zohrali v jeho živote dôležitú úlohu. Spevák sa vo filme vydáva po stopách svojej minulosti, ukáže divákom neznáme zákulisia koncertov aj svoj život s rodinou. Dokument tak bude vďaka Karlovej úprimnej otvorenosti úplne autentický a jedinečný.

Olga Malířová Špátová vstúpila so svojou kamerou tam, kde sa sláva končí a kde sa z fenomenálneho zlatého slávika Karla Gotta stáva iba Karel. Aký bol v skutočnosti muž, ktorý 60 rokov rozdával svojimi piesňami radosť niekoľkým generáciám nielen u nás, ale aj v Európe a po celom svete? Dozviete sa v kinách od 11. 11. 2021.

