Do kín príde netradičná romantická komédia od producentov megahitov Denník Bridget Jonesovej či Láska nebeská

Ako nájsť v dnešnom svete lásku na celý život? A dá sa to vôbec alebo niečo také ako trvalý vzťah už dávno vyšlo z módy? Pri alarmujúcom počte rozvodov sa zdá, že osudová, celoživotná láska je len ilúziou, ľudia však na ňu stále neprestávajú veriť. Niektorí skúšajú šťastie na zoznamovacích aplikáciách. Iní sa spoliehajú na to, že im osud toho pravého či tú pravú prinesie do cesty sám. A ďalší sa zase rozhodnú zodpovednosť za výber životného partnera vložiť do rúk svojich rodičov. A o tom všetkom je filmová novinka s názvom Čo s tým má láska?

„Keď som mala dvadsať, vydala som sa a s manželom sme sa z Londýna presťahovali do Láhauru a Islamabadu, kde som potom desať rokov žila a narodili sa mi dvaja synovia. Pobyt v Pakistane mi priniesol iný pohľad na hľadanie životného partnera. A tak sa filmový projekt s názvom Čo s tým má láska? začal ako skúmanie kontrastu medzi západným a východným prístupom k milostným vzťahom,“ prezrádza scenáristka Jemima Khan, čo stálo za vznikom snímky Čo s tým má láska? V Pakistane je totiž podobne ako v mnohých iných ázijských krajinách väčšina manželstiev vopred dohodnutých, pričom manželských partnerov svojim synom a dcéram vyberú ich príbuzní. Dohodnuté či po novom „asistované“ manželské zväzky si však netreba zamieňať s nútenými sobášmi, ženích a nevesta sa totiž pre ne rozhodnú slobodne a dobrovoľne. Inštitút dohodnutých manželstiev je v tejto krajine hlboko zakorenenou tradíciou a takto vzniknuté zväzky sú považované za stabilnejšie a trvácejšie ako takzvané manželstvo z lásky.

„Kým mojim priateľom v Anglicku pripadali dohodnuté sobáše ako akýsi stredoveký výmenný obchod, ja som v tejto na prvý pohľad neromantickej dohode začala vidieť isté výhody. Počas svojho pobytu v Pakistane som mala skúsenosť s množstvom dohovorených manželstiev, ktoré boli na nakoniec úspešné. Stretla som sa s pármi, ktoré sa dali dokopy vďaka dohodnutým manželstvám a ich vzťah sa síce láskou nezačal, ale skončil sa ňou. Moje manželstvo bolo jediným sobášom z lásky v histórii manželovej rodiny. A ako jediné sa skončilo rozvodom,“ hovorí britská scenáristka, ktorá si vzala za muža Pakistanca.

V ostrom kontraste k tejto východnej tradícii stojí „západniarsky“ model hľadania životného partnera prostredníctvom rozličných zoznamiek, mobilných aplikácií či eventov. Nekonečné možnosti výberu však so sebou často nesú skôr frustráciu či nezdravú honbu za neexistujúcim ideálom. Tvorcovia ani jeden z týchto prístupov k ľúbostným vzťahom nezatracujú, no ani neprezentujú ako jediný správny. „Neexistuje jedna jediná cesta, ktorou by ste sa mali vydať,“ hovorí režisér Shekhar Kapur. „Každý si musí nájsť vlastnú rovnováhu a intimitu v živote, aj keď je to niekedy bolestivé,“ dodáva.

Zoe (Lily James), hlavná hrdinka filmu Čo s tým má láska?je prototypom úspešnej, modernej mladej ženy. Zoe sa naplno venuje svojej práci vo filmovom priemysle a s opačným pohlavím sa zoznamuje predovšetkým cez internet, kde na ňu čaká nekonečné množstvo možností. Zoe má za sebou desiatky lepších či horších rande na slepo, no žiadny princ na bielom koni sa z nich zatiaľ nevykľul a zároveň ani ona sama nie je presvedčená, či sa vôbec chce viazať. Na rozdiel od nej v tom má jej kamarát z detstva Kaz (Shazad Latif) jasno. Po viacerých neúspešných vzťahoch sa rozhodne ísť v šľapajach svojich rodičov a čaká ho dohodnutý (alebo po novom asistovaný) sobáš s pôvabnou a vzdelanou nevestou z Pakistanu. Zoe sa rozhodne sprevádzať Kaza s kamerou na jeho ceste z Londýna do Láhauru, kde ho čaká svadba s krásnou neznámou, ktorú mu vybrali rodičia. Postupne sa začína zamýšľať nad tým, či by si z tohto odlišného prístupu k hľadaniu lásky nemohla vziať niečo aj pre seba…

Sympatickej hereckej dvojici, ktorú spája dlhoročné priateľstvo aj v reálnom živote, vtipne sekunduje skvelá Emma Thompson. Tá si vo filme zahrala Zoeinu svojráznu a sarkastickú mamu Cath. Scenáristka Jemima Khan túto rolu písala pre Emmu od začiatku, no podľa vlastných slov ani nedúfala, že by ju slávna herečka naozaj mohla prijať. Samotná Emma Thompson však vývoj scenára starostlivo sledovala. „Jemima zrazu našla tú správnu esenciu príbehu a scenár sa zmenil na neuveriteľne vtipnú, hrejivú komédiu, ktorá má čo povedať o rodine, láske a manželstve,“ uviedla populárna britská herečka.

Na účinkovanie vo filme nebolo treba lámať ani ďalšiu hereckú hviezdu – Lily Jamesovú. „Jemima odviedla skvelú prácu a vytvorila príbeh, ktorý je vtipný a plný emócií v rámci skvelej romantickej komédie. A okrem toho, Shazad je jedným z mojich najlepších priateľov. Kamarátime sa viac ako desať rokov, takže keď mi počas prvého lockdownu prišiel email s ponukou a zistila som, že práve on hrá Kaza, povedala som si: ,Určite idem do toho,“ prezradila sympatická herečka.

O tom, či dve herecké hviezdy vo svojich pochvalných vyjadreniach na adresu snímky neklamali, sa budete môcť presvedčiť na vlastné oči už onedlho. Romantická komédia Čo s tým má láska? príde do slovenských kín 26. januára 2023.

