Do kín príde nový český film pre mladých s názvom Smečka, pozrite si trailer

V tejto partii sa žije podľa zákonov vlčej svorky. Právo silnejšieho má riešiť nielen hokej, ale aj školu a dievčatá. Autorita dospelých stratila váhu, svorka nastolila tvrdé pravidlá. V škole aj v hokejovej kabíne, kam prichádza nováčik David. Podvolí sa alebo bude bojovať? Napínavá teen dráma zo športového prostredia Smečka, v ktorej si zahral aj Dominik Hašek, príde do slovenských kín 5. augusta 2021.

David, hlavný hrdina filmu, má šestnásť rokov, peknú priateľku a rodičov, ktorí ho podporujú vo všetkom, do čoho sa pustí. Práve sa presťahoval, má nastúpiť do nového hokejového klubu Vlkov a zabojovať o miesto brankárskej jednotky. Ale nováčik v pevne zomknutom kolektíve, to bude ťažké, to neveští nič dobré. Čo robiť, keď ťa spoluhráči nevezmú medzi seba a navyše ťa opustí dievča? Špirála šikany, odvety a vzájomných bojov sa roztáča. Pre väčšinu hráčov je to zo začiatku ako vždy len zábava, ale kapitán Jerry tlak neustále stupňuje. Niektorí s tým možno nesúhlasia, ale nikto nič neurobí. A šikana sa z hokejovej kabíny následne presunie aj na internet. Podarí sa Davidovi vybojovať si svoje miesto v tíme, v škole, v živote? Môže „vlkov“ poraziť?

Filmový príbeh je veľmi autentický, pretože režisér a spoluautor scenára Tomáš Polenský má k hokejovému prostrediu blízko a pozná ho veľmi dôverne. Jeho sestra je kapitánkou českej hokejovej reprezentácie, on sám strávil v mládežníckom hokeji 16 rokov. Mnohé situácie z filmu zažil na vlastnej koži. V menších úlohách sa v snímke Smečka objavia aj známe české hokejové hviezdy Dominik Hašek a Martin Hosták.

Príprava filmu zaujala dvoch populárnych českých raperov, ktorí k nemu zložili piesne a natočili videoklipy – Renne Dang vytvoril skladbu s názvom Smečka a raper AMCO pesničku Andělé v pekle.

Ak chcete nahliadnuť do života dnešných mladých a dozvedieť sa, ako môže vyzerať šikana v športovom prostredí, pozrite si nový trailer k snímke Smečka. Premiéra filmu v našich kinách bude 5. 8. 2021.

