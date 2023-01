Do kín priletela animovaná Zúbková víla s veľkým problémom

Myslíte, že život víly je neustále rozprávkový? Nový animovaný film, ktorý práve prišiel do slovenských kín, vás vyvedie z omylu. Jeho hlavná hrdinka má veľký sen, ale napriek snahe, ktorú vynakladá na jeho naplnenie, nedarí sa jej priblížiť mu ani o krok. Dokonca jej hrozí, že sa do čarovného sveta víl už nebude môcť nikdy vrátiť! Má ešte nejakú šancu?

Foto: Continental film

Violetta je naozaj svojská víla – nekonečne zvedavá a rozmarná, navyše s ambíciou stať sa zúbkovou vílou. Stále však nedokáže splniť základnú podmienku a vykúzliť hračky, ktoré by mala deťom počas nočnej návštevy nechať za zúbky uložené pod vankúšom. Jej finálna skúška sa blíži a zúbkovými vílami sa môžu stať len tí snaživci a snaživky, čo ju úspešne zložia. Violette sa nezadarí, zlyhá, no napriek tomu bez povolenia odchádza do ľudského sveta. Všetko sa pokazí, keď sa kvôli nehode nedokáže vrátiť do sveta víl a je nútená požiadať o pomoc dievčatko Maxie. Sama určite nedokáže nájsť strom s magickým portálom, cez ktorý sa bude môcť vrátiť skôr, než sa premení na kvet.

Maxie má však plnú hlavu svojich starostí. Práve sa presťahovala do neznámeho mesta, zvyká si na nových členov rodiny a prostredie, v ktorom jej chýba milovaná príroda. Možno by ju však mohla nová kamarátka z iného sveta naučiť čo-to užitočné do života. A samozrejme, aj ona ju. A možno sa im okrem vzájomnej pomoci podarí pomôcť aj čomusi ďalšiemu…

Foto: Continental film

Rozprávková Zúbková víla svojím čarovným príbehom aj ekologickým posolstvom zaujme detské publikum i rodičov, ktorí svoje ratolesti do kina budú sprevádzať. Hlasy v slovenskom znení postavám prepožičali Gabika Škrabáková, Dárius Koči, Ivan Šandor, Martina Kapráliková, Lenka Debnárová a ďalší. Zábavný animovaný film do kín priniesla distribučná spoločnosť Continental film.

