Do kín prišiel triler Neboj sa, zlatko – počuli ste o ňom veľa, ale nie toto

Na benátskom filmovom festivale mu publikum intenzívne tlieskalo, no viac sa o filme Neboj sa, zlatko (Don´t Worry, Darling) písalo v súvislosti so škandálmi jeho režisérky a hereckých predstaviteľov. Napätie, ktoré údajne medzi tvorcami a tvorkyňami údajne panovalo za kamerami počas nakrúcania, sa v najlepšom slova zmysle podarilo preniesť do filmu a ten ponúka štýlový trilerový zážitok s naozaj nečakaným rozuzlením.

Hlavnou hrdinkou sexy psychologického trileru, ako býva film označovaný, je sympatická a obľúbená Alice (Florence Pugh). Tá žije s manželom Jackom (Harry Styles) v idylickej komunite na americkom predmestí päťdesiatych rokov minulého storočia. Jej perfektný život sa ale začína rozpadať a spod nablýskaného povrchu sa dostáva na svetlo sveta hrozivá realita. Nič nie je také, akým sa zdá. Alice sa musí rozhodnúť, kam až dokáže zájsť, aby odhalila znepokojujúcu pravdu.

Snímka Neboj sa, zlatko práve teraz prišla do slovenských kín. Týchto 10 zaujímavostí ste o nej zrejme nevedeli:

Režisérka Olivia Wilde je u nás známa najmä ako herečka z filmov Vymedzený čas, Rivali či Ona. Jej celovečerným režisérskym debutom bola v roku 2018 komédia Šprtky to chcú tiež.

Spoločne s kameramanom menom Matthew Libatique sa pri vizuálnom spracovaní aktuálneho filmu inšpirovali filmami Vertigo, Rosemaryino dieťa ši Čierna labuť.

Kvôli scéne stepovania sa spevák Harry Styles, predstaviteľ hlavnej mužskej úlohy, naučil tento špeciálny tanečný štýl, ktorý dovtedy neovládal.

V jednej scéne na rovnakej párty vo filme vystupuje umelkyňa Dita Von Teese, ktorá si pre svoje burleskové vystúpenie priniesla vlastný opulentný kostým aj obrovský pohár na šampanské, do ktorého sa na vystúpeniach ponára.

S touto filmovou párty sa spája ešte jedna zaujímavosť – výrobca šperkov Bulgari požičal na jej nakrúcanie viaceré vintage kúsky, ktoré mali dohromady hodnotu približne 8 miliónov dolárov a museli byť strážené špeciálnym bezpečnostným tímom.

Jedna z kravát, ktorá patrila ku kostýmom noseným v skutočných päťdesiatych rokoch, bola taká krehká, že ju museli počas nakrúcania niekoľkokrát opravovať.

Snové sekvencie s tanečnicami sú poctou legendárnemu režisérovi a choreografovi menom Busby Berkeley. Ten je známy svojimi filmami, v ktorých pôvabné tanečnice v rovnakých kostýmoch predvádzajú dokonalo synchronizované pohyby v geometricky presných obrazcoch.

Na vytvorenie chvenia, ktoré vo filmovom mestečku Victory občas pociťujú, rozmiestnili tvorcovia špeciálne motory na rôzne miesta nakrúcacieho „pľacu“ a intenzitu chvenia regulovali zvyšovaní rýchlosti motorov.

Aby zabránili úniku informácií z nakrúcania do médií, po dohode s mestom uvádzali filmári nakrúcanie v administratívnych povoleniach rôznymi názvami vymyslených filmov.

Snímka počas svetovej premiéry na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach zožala od publika viac ako päťminútový aplauz. Do pozornosti médií sa však dostali viac drobné škandály, najmä údajný pľuvanec, ktorý pri usádzaní mal smerovať Harry Styles na svojho hereckého kolegu Chrisa Pinea. Obaja popierajú, že k nemu došlo.

