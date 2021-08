Do kín prišlo sci-fi Reminiscence s Hughom Jackmanom, týchto 10 zaujímavostí ste o filme nevedeli!

Hugh Jackman bez pochýb patrí medzi najobľúbenejších hercov súčasnosti. Vo svojej filmovej novinke spojil sily s tvorkyňou seriálu Westworld, scenáristkou a režisérkou Lisou Joy. Práve jej filmársky um stvoril svet, v ktorom sa odohráva dej romantického sci-fi trileru Reminiscence, ktorý prišiel do slovenských kín.

V príbehu sa ocitáme v blízkej budúcnosti, kedy je Miami zaliate dvihnutou vodou a jeho obyvatelia musia kvôli vysokým teplotám žiť v noci, kým deň využívajú na spánok. Nick Bannister (Jackman) je súkromný vyšetrovateľ, ktorý žije minulosťou. Pomocou špeciálneho prístroja pátra v hlbinách mysle a svojim klientom pomáha získať späť stratené spomienky. Jeho život sa navždy zmení s príchodom novej klientky Mae (Rebecca Ferguson). Hľadanie a nachádzanie v jej prípade prerastie v niečo viac. A zatiaľ čo Bannister bojuje, aby vypátral pravdu o ženinom náhlom zmiznutí, odhalí násilné sprisahanie a musí zodpovedať podstatnú otázku – ako ďaleko ste ochotní zájsť, aby ste nestratili tých, ktorých milujete?

Foto: Continental film

„Prečítal som dvadsať strán scenára, zavolal som svojmu agentovi a povedal som – ani som to nedočítal, ale rozhodne to beriem! Malo to vymyslený taký skvelý svet, originálny a prekvapujúci natoľko, že som netušil, kam to môže smerovať, a už vôbec nie, ako to môže skončiť,“ rozplýva sa Hugh Jackman nad príbehom, ktorý mu podľa vlastných slov umožnil zahrať si postavu odlišnú od väčšiny z tých, ktoré stvárňoval predtým.

Okrem Jackmana, známeho najmä ako filmového mutanta Wolverinea, či Rebeccy Ferguson, ktorá zažiarila v ostatných snímkach série Mission Impossible, sa môže publikum tešiť aj na Cliffa Curtisa (Fontána, Rýchlo a zbesilo: Hobbs a Shaw), Thandiwe Newton či Angelu Sarafyan (obe preslávené seriálom Westworld). Snímku Reminiscence do slovenských kín prináša distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

10 zaujímavostí o filme Reminiscence:

Inšpiráciou pre vznik filmu bola fotografia, ktorú režisérka Lisa Joy objavila v rodinnom archíve. Patrila jej starému otcovi a bola na nej neznáma žena s menom Suki Lin, napísaným na zadnej strane.

Hlavnú úlohu napísala Lisa Joy priamo na telo Hughovi Jackmanovi. Sama tvrdí, že bol v tvorivom procese jej múzou.

Producentom filmu je Jonathan Nolan, manžel režisérky a brat filmára Christophera Nolana, s ktorým často píše scenáre k jeho filmom (Dokonalý trik, Temný rytier, Interstellar a ďalšie…).

Aby vytvorili potápajúce sa Miami, tvorcovia špeciálnych efektov vybudovali štvrť míle dlhú priehradu okolo časti opusteného zábavného parku, v ktorom sa nakrúcalo. Zaliali ju 500 000 galónmi vody, zafarbenej tak, aby pripomínala oceán.

Voda v nádrži, do ktorej sa postavy ponárajú kvôli spomienkam, bola o poznanie príjemnejšia, mala 37 stupňov Celzia.

Pred nakrúcaním museli opustený zábavný park Six Flags New Orleans (pôvodne Jazzland) prejsť zoologickí pracovníci z organizácie Animal Control, aby presunuli zvieratá, ktoré ho obývali – diviaky, aligátory a nebezpečné hady, ktoré by mohli ohrozovať filmársky štáb.

Architektúra filmu je inšpirovaná štýlom art deco, ktorý bol najpopulárnejší v 20. a 30. rokoch minulého storočia. Bol obľúbený pre svoju eleganciu, funkčnosť a dobovú modernosť.

Pri nakrúcaní scény, v ktorej Hugha Jackmana topia, strávil herec celé hodiny s hlavou pod vodou. „Bez jediného slovka sťažnosti,“ spomína režisérka.

V rovnakej scéne si spolu s predstaviteľom hlavnej postavy zahralo aj 5 živých úhorov.

Napriek náročným výzvam nestrácal Jackman dobrú náladu. Každý piatok počas nakrúcania údajne rozdával členom a členkám štábu lístky do lotérie.

Trailer filmu

